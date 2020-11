Sename por baleo a adolescentes: "El procedimiento nunca tiene que ser escalando la violencia”

Rosario Martínez, directora del organismo, pidió no victimizar a los menores de edad afectados, indicando que " vivieron una situación muy violenta".

19.11.2020

La directora del Servicio Nacional de Menores, Rosario Martínez, aseguró que el actuar de carabineros al interior de un centro de la institución, en el que dos adolescentes fueron baleados, “no es justificable”.

“Estamos hablando de niños que son altamente vulnerados en su historia de vida, son menores de edad, son niños. La mayoría de los niños de la residencia tienen entre 8 y 10 años. En el fondo, el procedimiento nunca tiene que ser escalando la violencia”, aseguró desde el Hospital Las Huigueras, donde visitó a los adolescentes heridos por efectivos policiales.

Asimismo, manifestó que "la directora del centro está muy preocupada por el estado de salud de los jóvenes. Me informó que los niños ayer estaban bastante calmados".

"Pido que resguardemos la seguridad de los niños, pues están en la residencia y vivieron una situación muy violenta (…) no los volvamos a victimizar”, subrayó.

Respecto del procedimiento, detalló que efectivamente había "un niño en crisis que, dado su pasado, cuando suceden el equipo logra contener al menor de edad". Sin embargo, destacó que cuando eso no es posible, se pide ayuda sin especificar si es parte del conducto regular que el SAMU llegue con Carabineros a las residencias.

Por último, respecto del cierre de la residencia, Martínez informó que se está "trabajando con el Ministerio de Justicia con todo un plan de intervención que no sólo abarca esta residencia para mejorar el servicio que prestamos".

Presidente Piñera confirma renuncia de Mario Rozas: "Comparto sus razones y argumentos"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, confirmó que la renuncia del general director de Carabineros Mario Rozas, tras el incidente registrado en Talcahuano, donde dos adolescentes fueron baleados en un centro del Sename.

Según dijo el Mandatario, "el general director Mario Rozas me ha planteado su renuncia, me dio sus razones y argumentos. Yo comparto sus razones y argumentos y, en consecuencia, he aceptado su renuncia".

Asimismo, destacó que la ahora ex autoridad posee "el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor desempeñada, una vida entera dedicada a Carabineros y en consecuencia a todos los chilenos. Pero también porque especialmente le tocó dirigir a Carabineros en un tiempo muy complejo en el que hemos vivido mucha violencia".

Por último, informó que el general Ricardo Yáñez fue designado como su sucesor.

"Quiero desearle al general Mario Rozas, quien tiene una muy destacada carrera en Carabineros de Chile, una muy buena vida y desearle a Yáñez la mejor de las gestiones y logros en la reforma de Carabineros", precisó.

Por último, informó que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajará esta jornada a Talcahuano, para visitar a "las personas lesionadas" y a sus familias.

Recordar que Rozas asumió como general director de Carabineros el 22 de diciembre de 2018 posterior a la salida de Hermes Soto, frente a los cuestionamientos por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca.