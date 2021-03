"¡Me duele, suélteme!": Vecinos de Providencia denuncian desgarradores gritos de niño en hogar de Sename

Según la encargada del hogar, todo se produjo cuando el niño no pudo salir a la calle, lo cual le habría provocado una "crisis nerviosa". La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento del caso y envió abogados al recinto.

23.03.2021

Durante este martes se dio a conocer una denuncia hecha por vecinos de Providencia, quienes escucharon gritos desgarradores de un niño en un hogar del Sename ubicado en la calle Carlos Antúnez.

Según se puede escuchar en el registro de video que los testigos de casas aledañas pudieron grabar como prueba, se escucha a un niño llorar y gritar, paralelo a otros sonidos de lo que parecieran golpes, sin que se pueda determinar quién los genera o a qué.

Al menor se le puede oír decir entre llanto y gritos: "No, por favor señor, me duele po (...) Me duele, suélteme. Ya po, suélteme", en el registro que dura 46 segundos.

Me llega este video que grabaron vecinos de un Hogar de Menores ubicado en Carlos Antúnez, en Providencia; los gritos de un niño que sería agredido son desgarradores, esto no puede seguir! Por favor ayuda ⁦@defensorianinez⁩ ⁦@Pa__tty⁩ ⁦@inddhh⁩ RT! pic.twitter.com/ZfWi9jjxIA — Fernando Leal (@FernandoLealA) March 23, 2021

Conociéndose la denuncia hecha al número 1414 a Transparencia Municipal de Providencia, personal se dirigió al lugar en conjunto con policía de Servicio Focalizado, quienes tomaron contacto con la encargada del recinto.

En dicho lugar, según indicó la encargada, se corroboró que el niño, sin antecedentes, se mantuvo sobre el tejado del inmueble y que habría tenido una "crisis nerviosa" al no poder salir a pasear a la calle.

Según explicaron a las autoridades policiales, habría comenzado a "realizar gritos e insultos a los vecinos y transeúntes del lugar".

Ya que por protocolo no pueden bajar al menor de edad desde el tejado, Carabineros tomó contacto con SAMU, quienes no llegaron para evaluar su integridad física.

Según la información consignada por Carabineros, se dejó constancia de que tras una hora el niño bajó del techo por cansancio, quedándose dormido después en su dormitorio.

En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo a través de su cuenta de Twitter que ya se pusieron en contacto con la persona que grabó las imágenes.

Además, durante esta tarde abogados de la Defensoría llegaron hasta el lugar para obtener antecedentes del hecho.