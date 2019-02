Sename se querella contra sujeto por retener y violar a menor de edad por 5 meses

Agencia Uno

16.02.2019

El Servicio Nacional de Menores (Sename) presentó una querella contra un hombre, acusándolo de retener a la fuerza, maltratar y obligar a una menor de edad a tener relaciones sexuales con él en la localidad de Laguna Verde, en la región de Valparaíso.

Según informa Radio Bío Bío, la Dirección Regional del Sename presentó el pasado 22 de enero la acción judicial en el Juzgado de Garantía de la ciudad, en contra de un sujeto de 25 años.

En la querella se relata que la joven denunció los hechos en una sesión del 21 de noviembre pasado, en un programa de un organismo colaborador del Sename.

La adolescente de 16 años cuenta cómo su novio la invitó a Laguna Verde, en donde en la primera noche le quitó su teléfono, impidiéndole poder comunicarse con su familia.

La menor narró que “los tenía a todos engañados de que estábamos bien y que yo estaba bien; después me hizo tirar toda mi ropa, me la rajó toda”.

Además, en el documento se señala que “a veces yo podía estar tranquila y él me miraba y me pegaba combos y golpes en el cuerpo sin saber por qué; también me mordía constantemente dejándome los brazos morados. Desde ahí no paró más la violencia; me amarraba, no me dejaba salir, me mordía, me agredía, me humillaba; hasta que un día intentó ahorcarme dejándome los dedos marcados en el cuello. Al tratar de arrancarme él me quebró el pulgar, dejándome con hematomas y contusiones en la cabeza”.

Asimismo, la joven cuenta cómo el sujeto la obligaba a tener relaciones sexuales con él, sin importar el daño que le hacía. También expresa cómo el hombre consumía alcohol y otras sustancias tóxicas.

La denunciante logró volver a su hogar luego de que la PDI arrestara al sujeto, quien tenía antecedentes penales y una orden de detención pendiente.

En la querella el Sename solicita una pena que va de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, debido a que el hombre tenía antecedentes con delitos de sustracción y violación.