"Sentí que me estaba muriendo": Víctimas detallan agresión de carabinero en comisaría de San Miguel

03.02.2022

Durante la jornada de este jueves, un video de una brutal agresión de parte de un carabinero en contra de dos mujeres al interior de una comisaría se convirtió en viral.

El registro, que en un primer momento se dijo en redes sociales que correspondía a Pitrufquén, finalmente se aclaró que correspondía a la 12° comisaría de San Miguel, y que había sido grabado el 7 diciembre de 2021.

Las afectadas relataron lo sucedido a TVN, detallando que una de ellas había asistido a la unidad a realizar una denuncia por violencia intrafamiliar.

Según dijo la víctima Roxana Yáñez, esta todavía se mantiene con licencia médica debido al impacto psicológico, reconociendo que "yo no había visto nunca el video. Cuando me lo mandan, yo dije que estaba preparada como para verlo, pero en verdad me derrumbé otra vez. "Una va a pedir ayuda y al final sale de la peor forma", recalcó.

Roxana fue a denunciar un caso de violencia intrafamiliar en contra de una adolescente de 13 años, pero dice que en la Comisaría no quisieron realizar el trámite. La mujer fue acompañada por su amiga, Evelyn Arcos quien registró el actuar del funcionario y también resultó agredida.

"Tenía a Roxana del cuello, contra la muralla, ella morada ya, la tenía en alto. Entonces en ese momento yo decidí tomar el celular y grabar", relató visiblemente afectada Evelyn.

Agregó que "ahí fue cuando me quitó el celular y lo tiró al suelo. Me agarró del pelo y me golpeó. Los gritos que yo pegaba eran porque él me estaba pegando y me quebró una costilla".

Por su parte, Roxana asegura que la agresión se dio luego de que insistieran en realizar la denuncia. "Él dijo que no, que ahí no se ponía nada, que esa era su casa y que él hacía lo que él quería. Ahí comienza con tironeos, me lleva a un pasillo, me empieza a ahorcar y yo con la desesperación le tomo la camisa, le volé un botón en realidad, pero en verdad porque yo sentí que me estaba muriendo", añadió.

El carabinero involucrado es el sargento Rigoberto García Olivares, quien fue detenido al día siguiente de la golpiza. Se le imputó el delito de apremios ilegítimos por el uso desmedido de la fuerza contra ambas mujeres.

"Es una situación condenada completamente por Carabineros, que no vamos a tolerar, y que una vez detectada, fue eliminado de forma inmediata el exfuncionario", informó la capitana Pamela Sandoval, recalcando que la institución "no tolerará este tipo de situaciones".

En tanto, la fiscal Nadia Mondiglio señaló que "el Poder Judicial dispuso contra el imputado las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas".

Otro registro en contra del carabinero

Sin embargo, este no es el único registro en donde se ve un actuar violento del funcionario, ya que en otro video difundido el año pasado, funcionarios de un recinto médico de San Miguel denunciaron malos tratos por parte del uniformado.

Según la información, el sargento al no poder constatar lesiones de un detenido, comenzó a realizar controles de identidad a los trabajadores de la salud.

Las dos víctimas de la agresión trabajan para un hospital público y ya estaban al tanto de este caso. De acuerdo con Evelyn, "también otros funcionarios de otro consultorio también lo están funando por agresivo, donde trataba a otras personas de 'perro sarnoso'. Él tiene sus problemas".

"Yo lo tomo así, es un hombre misógino", aseguró Roxana, recalcando que "no puedo entender cómo un hombre puede ser tan misógino. Lo único que hizo fue golpearnos, gritarnos, zamarrearnos. Eso fue fuerte".

Asimismo dijo que "no tengo palabras como para preguntar qué pasó por la cabeza de él".

Viralización del registro

A casi dos meses de la agresión, el video fue rescatado esta semana. El teléfono de Evelyn terminó roto, debió configurarlo y eso le tomó varias semanas. Es una de las pruebas claves en conjunto con las imágenes de las cámaras de la propia comisaría

Evelyn dijo que su smartphone "terminó como una luna, como un plátano", tras el ataque, indicando además que "me lo quitó, lo tiró al suelo y lo pisó".

Por ahora la investigación continúa, por lo que las víctimas se encuentran a la espera de lo que dictaminen los tribunales de justicia.