Santiago: Intendencia anuncia séptima preemergencia ambiental del año

Agencia Aton

04.07.2021

Este domingo, la Intendencia Metropolitana decretó Preemergencia Ambiental para mañana, lunes 5 de julio, a través de sus plataformas institucionales. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que la medida restringirá también la circulación de los vehículos de carga (incluidas camionetas) con sello verde, cuyas patentes terminan en los dígitos 4 y 5.



Según el Plan de Descontaminación Atmosférica (PPDA), las camionetas y vehículos de carga con sello verde, independiente de su año de fabricación, tienen restricción vehicular de 2 dígitos dentro del anillo Américo Vespucio, entre las 10 y 18 horas.



Por otra parte, en el caso de los automóviles y similares (station wagon y minibuses) con sello verde inscritos hasta septiembre de 2011, al igual que motos inscritas antes del año 2010, mantienen la restricción permanente que rige desde el mes de mayo y que los lunes corresponde a los dígitos 8 y 9. En tanto, los automóviles y similares del año 2012 en adelante no experimentan restricción vehicular.



Durante este episodio, según indican las fuentes oficiales, "sí se extiende la restricción vehicular para los vehículos sin sello verde y motocicletas fabricadas antes de 2002, cuyas patentes finalicen en los dígitos 6-7-8-9-0 y 1, los cuales no podrán circular en la provincia de Santiago y tampoco en las comunas de San Bernardo y Puente Alto desde las 7:30 hasta las 21:00 hrs. En tanto, esta medida también rige para los vehículos de carga sin sello verde que terminen en los dígitos 6-7-8-9-2 y 3, los cuales no podrán circular al interior del perímetro del anillo de Américo Vespucio".



En otras restricciones, a través del sitio web Aire Santiago, se detalla que hay "prohibición de Uso de Calefactores y Cocina a Leña en la provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto; Extensión prohibición uso de calefactores a leña a toda la Región Metropolitana; Prohibición de uso de calefactores a pellets a toda la Región Metropolitana; Control de Humos Visibles a Calefactores". Finaliza que las cocinas no tienen prohibición de uso en la zona B.



Se añade que hay "paralización de 324 fuentes estacionarias correspondientes a Grandes Establecimientos Industriales", "prohibición de Quemas Agrícolas en toda la Región Metropolitana, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre", además de sugerencias en la actividad física, indicando por ejemplo que "las clases de educación física no se suspendan, si no que modifiquen la intensidad de sus actividades".