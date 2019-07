Seremi de Salud prohíbe funcionamiento de ex relleno sanitario de Lepanto en San Bernardo

Agencia Uno

25.07.2019

Este miércoles, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, decretó la prohibición de funcionamiento para el ex relleno sanitario de Lepanto, en San Bernardo.



Esto, luego de que residentes en las cercanías asegurarán que existe una constante emanación de humo y malos olores desde el lugar, lo que ha afectado considerablemente su calidad de vida.



La prohibición de funcionamiento regirá hasta que la empresa tome medidas al respecto, siendo la principal un plan de acción con una firma certificada que haga un estudio de las emisiones y su contenido. Además, la compañía tiene hasta el viernes para realizar sus descargos.



La Seremi Oyarce explicó que "efectivamente hay emanaciones de olor, que se perciben durante ciertos horarios del día. No es permanente y tampoco están en contacto con las personas, sino que es algo que está en el ambiente. Eso es lo que se debe verificar, qué provoca estos olores".



Lo que se busca es comprobar, con el estudio que se le solicitó a la empresa, que no corresponde a un tipo de contaminación que sea de un riego mayor para la gente.



Por su parte, la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, valoró la "cohesión y firmeza de los vecinos", que denunciaron el hecho. Además, confirmó que presentará este jueves un recurso de protección en torno a la situación para garantizar la seguridad de los vecinos del ex vertedero.