Sergio Pérez emplaza a Presidente Boric: "No tenga temor en aplicar las medidas que la Constitución le entrega"

24Horas.cl Tvn

02.05.2022

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, volvió a hacer un llamado para aumentar las medidas de seguridad en la macrozona sur, asegurando que durante el Estado de Excepción "los atentados y los delincuentes, terroristas, se inhiben un poco de atacar".

Al respecto, Pérez dijo al Canal 24 Horas que "lo que nosotros pedimos al Presidente de la República de Chile, que fue elegido para gobernar, que gobierne", asegurando que "no pedimos nada más que haya seguridad para nosotros y poder seguir trabajando".

Luego de ello criticó un posible diálogo con "grupos terroristas o extremistas que han hecho tanto daño, que han tomado como un deporte nacional quemarnos los camiones, agredir a nuestros conductores y a las familias de la parte rural de la Macrozona Sur. Las comunidades que ellos dicen defender son justamente las más afectadas, esa gente está completamente atemorizada".

El dirigente volvió a hacer un llamado al Mandatario junto con criticar la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. "Presidente, tiene usted una misión, una obligación, una necesidad de país que tiene que resolver. Los conductores de Chile y algunos colegas dueños de camiones autónomos han salido a manifestarse para pedir seguridad, para trabajar y se les aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si allá en Santiago queman buses, agreden permanentemente (...) el problema de Chile es la violencia desatada y la violencia en todas sus formas", dijo Pérez.

"Presidente, no tenga usted temor en aplicar las medidas que la Constitución Política del Estado le entrega", recalcó el dirigente gremial.

Sobre este punto, Pérez dijo que mientras estuvo el Estado de Excepción Constitucional "los atentados y los delincuentes, terroristas, se inhiben un poco de atacar (...) El Presidente tiene necesariamente que entender que hay que entregar respaldo político y material a Carabineros e Investigaciones de Chile. Además, es muy bueno que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, ayudar, pero con respaldo. No puede ser si un carabinero le toca la oreja a un delincuente este se va de baja".

En ese sentido, el representante de la CNTC sostuvo que "desde hace unos meses queremos refundar Carabineros de Chile, hacer una nueva institución con otras atribuciones, diferente a lo que hizo el Presidente Lagos. Aquí lo que se necesita es que el Gobierno le entregue el respaldo a los funcionarios del Estado".

Igualmente, manifestó que mientras sostuvieron una reunión con la ministra del Interior, Izkia Siches, y el subsecretario Manuel Monsalve, estos le plantearon perseverar en una Ley de Inteligencia Moderna, ante lo cual "nosotros planteamos una nueva ley de terroristas, que haya una ley de protección de la infraestructura crítica donde necesariamente debieran estar las carreteras de Chile. Se nos prometió".

Pérez también dijo que "si el Gobierno no quiere entender que el problema de la seguridad, de que la integridad de nuestros conductores tiene que asegurarla el Estado de Chile, va a pasar lo que le pasó a Ciro Palma, que está grave. Nosotros tenemos mártires (...) si nosotros nos detenemos, que es lo que quieren los grupos terroristas, se va a producir una psicosis nacional de desabastecimiento, y van a salir las familias a acaparar combustibles, alimento, etc. Nosotros no queremos llegar a eso".

"Presidente Boric, entienda que usted tiene una responsabilidad histórica. Lo que prometió, hágalo. El problema número uno de Chile es la delincuencia y la violencia desatada. No se afane en indultar a personas que han quemado o han destruido, agredido a las carabineras y carabineros", sentenció Pérez.