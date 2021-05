Sernac demanda a Despegar.com por cláusulas abusivas y no dar soluciones a clientes

Clientes que debieron reprogramar sus viajes o paquetes turísticos pagando grandes sumas de dinero para hacerlo, mientras que otros aún no reciben sus devoluciones.

24horas tvn

06.05.2021

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso una demanda colectiva contra Despegar.com, con el objetivo de que los clientes afectados con la suspensión de viajes y servicios turísticos durante la pandemia sean compensados.

La instancia se produce luego de que la empresa impuso costosas multas para quienes buscaron reagendar sus vuelos y viajes, mientras que otros no han recibido aún la devolución de su dinero.

Asimismo, la acción judicial fue interpuesta luego que el Sernac buscara, a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo, una solución extrajudicial con la empresa en cuestión, gestión que no logró un resultado exitoso, debido a la poca disposición mostrada en pro de los clientes.

Para resguardar tu salud y la de [email protected] debido al #COVID19, recuerda utilizar nuestras plataformas digitales 💻📲.



Si quieres ingresar un reclamo o consulta 👇🏼https://t.co/w0lvwb9SmZ



Si quieres ingresar una alerta ciudadana 👇🏼https://t.co/RvlEloF0Ry pic.twitter.com/oDKc32FFu9 — Sernac - Chile (Desde 🏠) (@SERNAC) March 23, 2020

"Lo que exigimos desde un primer momento es que se ofrecieran alternativas equivalentes, se reprogramara con flexibilidad, excluyéndose el cobro de penalidades y se devolviera lo pagado si finalmente las personas no pudieron viajar o recibir el servicio. No obstante, la empresa no entregó una solución adecuada que beneficiara a los consumidores, por lo que ahora deberá responder ante los tribunales de justicia”, explicó el director Nacional del Sernac, Lucas Del Villar.

Durante el año 2020, el Sernac recibió 7.447 contra Despegar.com, lo que representa un 52,4% del total del mercado del turismo (14.215 reclamos). Y, en lo que va del año, ha recibido alrededor de 4.380 reclamos.

La demanda del SERNAC incluye también a Viajes Falabella, empresa que fue adquirida recientemente por Despegar.com. Viajes Falabella ocupó el segundo lugar de los reclamos durante el 2020, con un 14,3% (2.028 casos). Es decir, ambas empresas concentraron un 67% de los reclamos durante el año 2020.

Compensación

A través de esta demanda, el SERNAC buscará que los distintos grupos de afectados sean compensados, entre ellos:

Consumidores que no deseen persistir en el contrato y no han recibido ningún tipo de devolución por la totalidad del precio pagado.

Consumidores que han sido forzados a reprogramar o aceptar mecanismos alternativos de cumplimientos, tales como, voucher, descuentos, cambios y reprogramaciones, entre otros.

Consumidores obligados al pago de una penalidad.

Ponen de cargo del consumidor conocer si la prestación del servicio por la empresa se efectuará o no.

Además, el SERNAC buscará que aquellos consumidores que quedaron varados en distintos países o aeropuertos también sean compensados por la empresa.