Sernac oficia a Nestlé tras denuncia en la web por hongos en conocida galleta

Agencia Aton

02.04.2021

En las últimas horas, diversas denuncias en redes sociales divulgar la presunta presencia de sustancias larvales y hongos en algunos envases de la conocida galleta "Tritón" de Nestlé, fenómeno que produjo la realización de alrededor de 40 denuncias en el Servicio Nacional del Consumidor, la cual ofició a la multinacional.



Las denuncias señalaron, entre otras cosas, que los paquetes del conocido snack venían defectuosos, y que la crema de la galleta, sabor chocolate, tenía burbujas de color blanco. En tanto, en un paquete de la variedad de vainilla, un usuario anunció la presencia de un gusano.



En un comunicado el Sernac expresó que oficiaron a Nestlé con el fin de que "informe en detalle lo ocurrido con este producto y las medidas tomadas para evitar que esta situación se reitere a futuro".



No obstante ello, la empresa negó las acusaciones difundidas en redes sociales, explicando que las burbujas blancas encontradas en la crema sabor chocolate son atribuidas a un proceso conocido como "recristalización de materia grasa" el cual es producido por la aglutinación de materiales a la hora de la elaboración del producto y que es "totalmente inocuo" para el consumidor y no tiene riesgos para la salud de las personas.



Asimismo, se pronunciaron respecto a la sustancia larval encontrada en la variedad de vainilla, manifestando que "nuestros procesos productivos impiden la existencia de organismos vivos en el producto terminado. Por lo tanto, la aparición de larvas podría producirse durante el almacenamiento de los productos, tanto en bodegas, como en despensas u otros".



Asimismo, señalaron que no existe relación entre este último fenómeno, con la recristalización de materia grasa, siendo responsabilidad de la entidad que almacenó el producto.