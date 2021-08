Sernac presenta demanda colectiva contra All Gamers por incumplimientos en compras online

24Horas.cl Tvn

05.08.2021

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra All Gamers Chile por incumplimientos en compras online.

Según indicó el organismo, el objetivo de la acción judicial es que los consumidores afectados "sean compensados y se le apliquen las multas correspondientes por infringir la Ley del Consumidor".

La institución reportó que entre enero y julio de 2021 recibió más de 650 reclamos contra la empresa, principalmente por "retardo o no entrega de los productos, condicionamiento en cuotas de devolución de dinero tras compras canceladas y deficiente atención al cliente post venta".

Los usuarios afectados indican que la empresa indica que las demoras se deben a "problemas de stock, ofreciendo nuevas fechas que tampoco son respetadas".

El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, sostuvo que "no es aceptable que una empresa no envíe el producto por el cual una persona pagó un precio, prometa un nuevo plazo que nuevamente no cumple, y luego no devuelva lo pagado. Los productos electrónicos, incluso las consolas para juegos, han cumplido un rol importante en el confinamiento, por lo que causa mayor frustración cuando una empresa no cumple".

"Una empresa que se excusa en la falta de stock para no responder a sus compromisos, que promete soluciones que no cumple, que no contesta los reclamos de los consumidores, no cumple a las exigencias de la autoridad, lo que hace es arriesgar la confianza en las ventas a distancia. Por eso es tan importante la señal para todas las empresas para que ajusten sus procesos y comprometan plazos que puedan cumplir. Esto es especialmente importante cuando se acerca un hito de consumo como el Día del Niño", añadió.

La demanda se presentó luego de que All Gamers Chile se comprometiera a entregar soluciones "que nunca cumplió ni ha hecho devolución del dinero"

Se buscará que la justicia establezca las compensaciones para todos los consumidores que han sido afectados por los incumplimientos cometidos por esta empresa y que además sea sancionada con multas.