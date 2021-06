Sernac reporta más de 12 mil reclamos por demoras y extravíos de encomiendas

24Horas.cl Tvn

07.06.2021

Más de 12 mil reclamos por demoras excesivas o productos que no han llegado ha recibido el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) contra las empresas de reparto de encomiendas. Entre los afectados hay situaciones complejas, como personas que esperaban despachos de medicamentos y debieron suspender su tratamiento.

Impotencia es la que afirma sentir el profesor Juan Pablo Jiménez. Diariamente se comunica con Chilexpress para consultar cuándo llegará su computador nuevo. Pero pasan los días, y la compra no aparece. "Vendí varias cosas para este proyecto. Invertí tiempo, trabajos, vendiendo cosas. Que la respuesta sea 'no, es que estamos trabajando', 'no, es que le pido disculpas', eso es lo que molesta", expresó Jiménez.

El caso del docente, que aún espera por su computador, se replica en otros clientes de la misma empresa. Algunos han sufrido el extravío de sus despachos y otros demoras excesivas en la entrega de encomiendas que contienen medicamentos de vital importancia.

Aunque aún no se descubre la cura para la enfermedad autoinmune que padece Yesenia Sandoval, el tratamiento farmacológico resulta clave para reducir los síntomas y mejorar su calidad de vida. Una batería de remedios financiada por el Plan Auge, y que recibe mensualmente vía Chilexpress. El problema, es que el último envío no llegó en la fecha comprometida. Y durante una semana, tuvo que suspender su tratamiento.

"Tengo lupus eritematoso sistémico grave, comprometidos varios órganos (...) Yo necesito mis medicamentos porque sin ellos no vivo", señaló Yesenia.

La mamá de Carolina Farías es paciente oncológica del Sanatorio Alemán de Concepción. Para continuar con su tratamiento, el centro de salud solicitó a la familia el envío de una biopsia a Santiago. Fue despachada a la capital vía Chilexpress el pasado miércoles 26 de mayo, pero el envío —rotulado como prioritario— no llegó en la fecha comprometida. La familia de la paciente perdió la pista del paquete.

Aunque con demora, finalmente tanto la biopsia de la mamá de Carolina como los medicamentos de Yesenia llegaron a destino.

Más de 12 mil reclamos

En lo que va del año, ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se han presentado poco más de 12 mil reclamos en contra de empresas dedicadas al servicio de transporte y envío de encomiendas y documentos. 4.200 corresponden a Chilexpress.

Plazos que no se cumplen o despachos que aún no llegan a su destino. Mediante un comunicado, Chilexpress lamentó los problemas con el servicio. Y comentó que la pandemia ha generado un aumento en las necesidades de abastecimiento, lo que ha impuesto desafíos adicionales a la operación. Sin embargo, asegura que sus equipos se encuentran comprometidos en seguir conectando al país.-