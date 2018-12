Sernac y Coaniquem advierten riesgos de velas “bengala”

Agencia Uno

29.12.2018

Tras ser alertado por Coaniquem, el Sernac detectó la venta de “velas bengala” que producen chispas y podrían ser riesgosas para los consumidores.



En ese contexto, denunciará a la Importadora y Exportadora RJ, Casa Telias y Country Day Limitada, que comercializan estos productos, ya que no contaban con la rotulación mínima exigida ni contenían advertencias de seguridad, tal como lo establece la Ley del Consumidor (LPC). Asimismo, se está monitoreando la presencia de estos productos en el resto del comercio.



Adicionalmente, y luego de un análisis preliminar, el Sernac constató la presencia de un componente inflamable que podría ser pólvora, por lo que derivó las muestras a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).



El propósito de esta acción es que la DGMN, entidad encargada del resguardo y vigilancia de armas, explosivos, pirotecnia, entre otros, analice exhaustivamente este tipo de productos y determine si efectivamente se trata de pólvora u otro explosivo, y en el marco de sus atribuciones legales, realice las acciones que considere oportunas y necesarias para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.



Hay que recordar que la Ley 19.680 prohíbe la venta al público de fuegos artificiales con multas que pueden llegar hasta las 50 UTM por su comercialización y 75 UTM por su fabricación, por ende, si una persona compra o utiliza este tipo de productos está siendo partícipe de una infracción a la ley.



El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, explicó que más allá de cualquier acción, lo más importante es que sean los mismos consumidores quienes eviten la compra de este tipo de productos y otros tales como “globos de los deseos”, o “nieves artificiales”, que son altamente inflamables, y pueden implicar un grave un riesgo para la salud de las personas y sus bienes, tanto por el peligro de quemaduras como por la ocurrencia de incendios.



En la misma línea, el Director de Gestión Médica de COANIQUEM, doctor Rolando Saavedra, insistió en el llamado a los padres a tener particular preocupación para evitar que niños sufran quemaduras en este Año Nuevo.



“Además de los fuegos artificiales que todo el mundo conoce, hay otros elementos con pólvora que se están vendiendo en este momento, incluso en el comercio, como las velas de Navidad o velas de cumpleaños que provocan llamas y chispas que pueden lesionar los ojos, pueden lesionar las manos o pueden provocar incendios de ropa, por tanto, son de particular riesgo”, advirtió el doctor Saavedra.



El SERNAC tiene un convenio de cooperación con COANIQUEM y con tres hospitales dedicados a la atención de niños, con el objetivo de compartir información sobre los productos que arriesgan la seguridad de los niños, y con ello, realizar acciones preventivas.