Servel de cara a elección de constituyentes: Esperamos que las personas con covid puedan votar

Agencia Aton

31.10.2020

El director del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, adelantó que en las próximas elecciones, que tendrán lugar el 11 de abril, se pretende implementar urnas móviles para recoger votos anticipados en cárceles, hospitales y lugares donde hay personas postradas, por lo que espera “que las personas con covid-19 puedan votar”.



El 11 de abril se realizarán comicios para asambleístas constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, por lo que la máxima autoridad del Servel espera que esta vez sí se les pueda garantizar el derecho a votar a quienes no pudieron hacerlo en el plebiscito constitucional del 25 de octubre pasado.



“Más que una idea, es un compromiso de palabra que adquirimos directamente y mirándonos a los ojos con el Presidente Sebastián Piñera. Esperamos que en las próximas elecciones del 11 de abril las personas con covid puedan votar y estamos trabajando para eso con el Ejecutivo y el Legislativo”, explicó Santamaría, en entrevista con La Tercera.



La autoridad añadió que “el voto anticipado debiera existir en esa fecha, a través de urna móvil que nos permitiría ir a cárceles, hospitales y a lugares donde hay personas postradas. Y analizar el voto a domicilio de personas que se inscriban con anterioridad”.



Sobre las tensiones que hubo previo al plebiscito por las quejas de algunos parlamentarios y alcaldes que exigían darle la posibilidad de votar a las personas enfermas de covid-19, Santamaría expuso que “más que tensión, hubo una colisión de dos derechos humanos, el derecho a participar y el derecho a la salud".



"La jurisprudencia internacional -añadió- resolvió que en ningún caso un derecho debe dejarse de aplicar por el otro, y recomienda buscar un mecanismo que permita que ambos derechos puedan ser ejercidos. Lo que nosotros planteamos fue buscar un mecanismo para que pudiesen haber votado personas con covid, pero no existía la posibilidad de voto anticipado ni teníamos acceso a nombres, Rut y domicilios. Finalmente, la autoridad sanitaria determinó que las personas con covid no podían dejar su confinamiento y fue una buena decisión”.