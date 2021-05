Servel presentó "papeleta verde" dirigida a elección de convencionales constituyentes de pueblos originarios

Agencia Aton

El Servicio Electoral presentó la cédula dirigida a más de un millón de votantes, quienes podrán optar por escoger a un representante de pueblos originarios en la convención constitucional a elegirse el próximo 15 y 16 de mayo, junto al resto de los integrantes del órgano constituyente, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.



En la cédula, de color verde, estarán los nombres de los candidatos que, según el distrito, podrán optar a ser representantes de los 10 pueblos indígenas reconocidos para participar de este proceso: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Yagán, Kawésqar, Diaguita, Quechua, Colla, Chango y Atacameño o Likan Antay.



El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, explicó el proceso eleccionario señalando que se han tomado medidas especiales, además del protocolo establecido en el caso del pasado plebiscito constitucional del 25 de octubre.



"Tenemos dos medidas adicionales, una es la vacunación de los vocales, además de hacer un llamado a quienes no lo han hecho, a que se acerquen vacunatorio más cercano, mostrando el pantallazo que acredita su condición de vocal de mesa, para vacunarse como rezagado. Y por último, la población vacunada es muy alta, y coincide con el padrón, tenemos casi 8 millones de personas vacunadas con las dos dosis", manifestó, agregando que el proceso utilizado en octubre, demostró que no había incidencia de los procesos eleccionarios en brotes virales.



Dentro del proceso electoral exclusivo para los pueblos originarios, la autoridad del Servel, explicó que existen cédulas diferenciadas para cada pueblo indígena involucrado en el proceso. Entre ellas, se encuentra el llamativo caso del pueblo yagán, que sólo cuenta con una candidatura, la cual, a pesar de lo establecido, no tiene asegurada la elección, ya que Tagle explicó que la elección de la postulante "depende de la paridad de género".



"Si tiene muy pocos votos, saldría electo el candidato alternativo en el voto. Así que todavía existe una posibilidad de sorpresa en ello", agregó Tagle.



Casos de hostigamiento entre candidatos



El directivo del Servel, además, se refirió al caso de hostigamiento presenciado ayer en Pudahuel por el candidato a constituyente René Cortazar (DC), quien fue increpado duramente por su homóloga Valentina Miranda, del PC, hecho que concitó diversas reacciones en redes sociales.



"Eso no produce beneficio a ninguno de los dos para conseguir el apoyo de la gente. Ojalá que ese tipo de cosas se evite, además queda muy poco tiempo en estas campañas", sostuvo Tagle.