SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto registrado en Japón

16.03.2022

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en Chile tras el terremoto registrado este miércoles en Japón.

De acuerdo a lo señalado por el organismo, las características del movimiento "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a lo señalado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), el movimiento tuvo una magnitud 7.3, con epicentro a 57 kilómetros el noreste de Namie, perteneciente e la prefectura de Fukushima.

El organismo señaló que el epicentro del movimiento fue en el Océano Pacífico, con una profundidad de 63,1 kilómetros.

Asimismo, el propio USGS informó de un segundo movimiento de magnitud 6.4, con epicentro a 62 kilómetros al noreste de Namie.

Strong M7.3 earthquake rocking Fukushima, this is my desk in Tokyo now - you can hear the whole apartment building shaking. Scary. pic.twitter.com/UiiM7yzmkN