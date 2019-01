Shoa instala monitor para examinar el volcán y Lago Villarrica

Agencia Uno

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) instaló una nueva estación del nivel del mar (ENM) en el lago Villarrica, con la finalidad de monitorear la variación de su nivel, ante una posible actividad del volcán Villarrica que afecte este cuerpo de agua, en la zona lacustre.



Con cinco días de trabajo en terreno, la nueva ENM fue instalada en el muelle fiscal del sector La Poza, ubicado frente a la Capitanía de Puerto del lago Villarrica, en la ciudad de Pucón, y cuenta con sensores de temperatura del agua, del aire, humedad relativa, un sensor hidrostático y de radar para detectar variaciones del nivel del agua en el lago.



Todos los datos medidos son transmitidos hacia el Shoa por medio de telemetría GPRS y GOES (satelital), lo que permitirá hacer un monitoreo en tiempo real desde la sala de operaciones del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (Snam).



Dentro de las actividades asociadas a esta comisión, personal de la Capitanía de Puerto se capacitó respecto al funcionamiento de las ENM, con el objetivo de proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan mantener un control permanente de la estación.



La instalación de la nueva ENM se suma a la red desplegada a lo largo del país que ya cuenta con 45 instrumentos del mismo tipo y que responde a la necesidad de monitorear los diferentes cuerpos de agua.



El volcán Villarrica es el más activo de Chile y se encuentra en alerta verde del Sernageomin. Además, las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la Región de La Araucanía, y la comuna de Panguipulli, en Los Ríos, permanecen alerta temprana preventiva vigente desde el 5 de enero de 2018.



El 22 de diciembre pasado, más de 400 personas murieron producto de un tsunami que golpeó las costas de Estrecho de Sonda, en Indonesia, luego de que el volcán Anak Krakatoa (Hijo de Krakatoa) entró en erupción. No se alcanzó a emitir alarma debido a que no se registró el sismo.

Foto: Agencia Uno.