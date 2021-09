"Si no me bajaba, me mataban": video muestra violenta encerrona en Independencia

24horas tvn

24.09.2021

La mañana de este viernes se registró una violenta encerrona en al comuna de Independencia, la que fue grabada y difundida a través de redes sociales.

El hecho ocurrió en Américo Vespucio con El Salto, donde los ocupantes del vehículos fueron golpeados y dejados en la calle.

Joven de 29 años muere baleado en Maipú tras protagonizar un accidente de tránsito Leer más

Como se puede apreciar en las imágenes, un grupo de al menos tres sujetos interceptó un vehículo de alta gama, bajándose y amenazando con su arma de fuego a su conductor para que lo dejara. Tras hacerlos descender, además les robaron todas sus pertenencias.

“Me apuntó en la cabeza y a mi jefe, que venía a un costado. Trataron de sacarlo, pero como tenía el cinturón, no podían. Me estaban apuntando a mí, me obligaban a que me bajara, sino me mataban”, relató una de las víctimas.

En tanto, testigos ayudaron a la víctima y la trasladaron hasta un centro asistencial.

Personal de Carabineros logró encontrar el vehículo involucrado luego de haber sido abandonado.