"Si no me quito, le llega el palo a mi hijo": denuncian agresión de conserje a familia en condominio de Las Condes

11.10.2021

Un conserje agredió a una residente y a su hijo de dos años en un condominio de la comuna de Las Condes, ubicado en avenida Presidente Kennedy.

Una familia iba descendiendo en ascensor y quedó atrapada entre el piso dos y el uno, debido a que el elevador se detuvo por una presunta sobrecarga.

Ante ello, se contactaron por citófono con el conserje para poder solicitar ayuda. Según denuncian los involucrados, el trabajador reaccionó de forma violenta y los culpó de lo sucedido puesto que de habían muchas personas dentro del ascensor.

Cuando lograron ser liberados los miembros de la familia, la madre fue a preguntarle al funcionario por qué había reaccionado de aquella manera. Allí, el conserje tomó una luma y comenzó a golpear a la mujer y a su hijo de dos años. Luego, se involucró el padre de familia y golpeó al trabajador.

La madre, Natividad Leiva, señaló a 24 Horas que decidió grabar la situación "porque yo también tengo que tener mis pruebas por si llega a pasar esto a mayores. Voy, lo grabo y le dijo '¿sabes qué? Te estoy grabando'. Va y me hace así con el palo, y yo con mi hijo de dos años en brazos. Si no me quito, le llega el palo a mi hijo en la cabeza".

Ante el conflicto, se dio aviso a personal de Carabineros, que llegó al lugar para esclarecer los hechos: todos los involucrados fueron detenidos puesto que había denuncias de agresiones cruzadas. Tras el proceso judicial, Fiscalía determinó que quedarían apercibidos.