"Siempre quise ayudar a la gente": el legado de Marta Colombo, primera mujer que gana el Premio Nacional de Medicina

"Para mí es un honor y un reconocimiento muy inesperado. Me siento orgullosa de poder representar a todas las mujeres médico, a odas las mujeres que estudian medicina", señaló la profesional.

24.03.2022

Por primera vez en sus 20 años de historia, el Premio Nacional de Medicina recayó en una mujer. Así, en su entrega bianual correspondiente al año 2022, el máximo galardón de la medicina chilena recayó en la doctora Marta Colombo Campbell (82), médica cirujana de la Pontificia Universidad Católica y especialista en neurología infantil de la Universidad de Chile.



Con 54 años de trayectoria en la salud pública, su fructífera carrera la ha desarrollado en los ámbitos académico, de investigación y clínico, donde ha publicado más de 100 trabajos científicos, y parte de ese aporte y legado fue premiado el pasado miércoles por sus pares.

"Me faltan las palabras para describir cómo me siento. Para mí es un honor y un reconocimiento muy inesperado. Me siento orgullosa de poder representar a todas las mujeres médico, a odas las mujeres que estudian medicina. Cuando empecé a estudiar éramos sólo tres mujeres en un curso de treinta y tantos", contó la profesional a LUN .



La diversidad de sus aportes en la salud neurológica y metabólica de la población infantil de Chile, así como su calidad humana con la que ha transmitido los valores fundamentales de la medicina a pacientes y alumnos, fueron algunos de los argumentos de los siete integrantes del jurado para elegir a Colombo como la merecedora del principal premio que se entrega a los médicos en Chile.

Respecto de su interés para dedicarse a las investigaciones pediátricas centradas en la desnutrición y desarrollo cognitivo infantil junto al doctor Fernando Monckeberg, creador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Colombo aseveró que "siempre quise ayudar a la gente. Estudié medicina con esa idea. Cuando los exámenes salían alterados yo partía a visitar a los pacientes. No me gustaba quedarme sólo con el resultado del laboratorio".

Sus investigaciones impactaron incluso en la creación de un programa de alimentación complementaria en el rendimiento escolar y años más tarde, fue jefa de la Unidad de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA y del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

Trabajo de mayor impacto

Su aporte más visible y de mayor impacto fue el haber trabajado por 20 años para que el Ministerio de Salud, implementando -en 1992- el Programa de Pesquisa Neonatal para la Fenilcetonuria y el Hipotiroidismo Congénito. Esta iniciativa ha sido una valiosa contribución para prevenir las secuelas de discapacidad intelectual que producen estas condiciones, si no son tratadas de manera precoz. En 30 años, este programa de salud pública ha evitado que miles de niños y niñas sufran limitaciones intelectuales irreversibles.

Distinciones y becas

1973-1974: Beca Fundación Ford

1979: Beca British Council

1979: Premio Mejor Compañera INTA U. de Chile

2006: Premio Excelencia Académica, otorgado por la Sociedad Chilena de Pediatría

2013: Condecoración del Estado de Chile “Orden de la Cruz del Sur”, en la Categoría Gran Cruz, por su contribución al desarrollo de investigaciones en el ámbito de la salud

2022: Premio Nacional de Medicina



