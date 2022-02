"Sigo siendo mujer": Izkia Siches responde a críticas por comprar en Casa Costanera

24Horas.cl Tvn

17.02.2022

Durante las últimas horas se viralizó una fotografía de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, comprando al interior del mall Casa Costanera, hecho que fue criticado a través de redes sociales por distintos usuarios.

Uno de los principales críticos fue el futuro senador por la Región Metropolitana, Luciano Cruz-Coke, quien acusó a Siches de "doble estándar" por asistir al exclusivo centro comercial capitalino.

Según dijo el actual parlamentario por Evópoli, "Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y, cierto, más caro. La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gustos y ganas".

El exministro de Cultura agregó que "Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy. Ni más ni menos".

Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y, cierto, más caro. La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. @izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy.

Ni más ni menos — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) February 17, 2022

Posteriormente respondió a su propia publicación indicando que "claro que es doble estándar, sin embargo prueba que el sistema funciona, permite la movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado imposible".

Claro que es doble estándar, sin embargo prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) February 17, 2022

Debido a la polémica generada a través de redes sociales, la futura ministra del Interior utilizó sus redes sociales para referirse a la situación, asegurando que "jamas imaginé que eso terminaría en una polémica".

De acuerdo a lo indicado por la doctora, "en las próximas semanas tengo 2 matrimonios y estoy muy entusiasmada pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda".

Siches agregó que "por eso, en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mi y para Baby Khala (su hija)".

: Boric tras votación del Pleno de la CC: "Qué esperanza ver como Chile escribe por primera vez en su historia una Constitución" Leer más

Asimismo, la expresidenta del Colegio Médico dijo que "por la pandemia no he ido mucho al mall para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda mas cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levante tempranito y me fui a Casa Costanera. Jamás imaginé que eso terminaría en una polémica".

En ese sentido, la futura autoridad dijo que "me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de guaguas y un H&M que está casi vacío. Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por internet, no he tenido buenas experiencias".

"Próximamente seré ministra del interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando", finalizó Siches.