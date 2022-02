Sin acuerdo: Sigue el bloqueo de camioneros en distintos puntos del país

24Horas.cl Tvn

11.02.2022

Durante la tarde de este viernes, desde distintos puntos del país gremios de camioneros se movilizaron para exigir justicia por el homicidio de un joven transportista en la ruta que une Mejillones con Antofagasta en, situación por la cual hay tres personas detenidas.

Es por ello que en distintos puntos de la región de Antofagasta y Tarapacá se registraron distintos bloqueos de carretera que derivaron en la cancelación de vuelos.

En concreto desde el Aeropuerto de Santiago indicaron que en total serían 31 los vuelos cancelados, 16 de Santiago a Iquique y 15 de Iquique a Santiago, situación que afectaría a cerca de tres mil personas.

: 31 vuelos cancelados por protestas en el norte por muerte de camionero Leer más

Estas mismas manifestaciones también derivaron en cientos de automovilistas repletaran diferentes estaciones de servicio para cargar bencina por temor al desabastecimiento. Debido a lo anterior, algunas bencineras que solo permiten cargar máximo 10 mil pesos, principalmente ubicadas en el sector norte de la comuna, mientras que otras permiten hasta 20 mil pesos.

: Tras bloqueo de rutas de camiones: Automovilistas repletan bencineras en Antofagasta por temor al desabastecimiento Leer más

Por su parte el delegado presidencial de la región de Antofagasta, Daniel Agusto, dijo en Canal 24 Horas que los camioneros "van a seguir en la movilización hasta que vean soluciones concretas" y que desde el Ejecutivo "hemos pedido garantías para que desde Interior pueda estudiar la posibilidad de venir a nuestra región. Eso está en curso, espero que efectivamente se den esas garantías para que se genere una situación de trabajo y compromiso desde el Ministerio del Interior".

Delegado de Antofagasta por bloqueos de camioneros: "Ellos van a seguir en la movilización hasta que vean soluciones concretas" Delegado de Antofagasta por bloqueos de camioneros: "Ellos van a seguir en la movilización hasta que vean soluciones concretas" Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen El delegado presidencial de la región de Antofagasta, Daniel Agusto, dijo que "hemos pedido garantías para que desde Interior pueda estudiar la posibilidad de venir a nuestra región. Eso está en curso, espero que efectivamente se den esas garantías para que se genere una situación de trabajo y compromiso desde el Ministerio del Interior". VER MÁS VIDEOS









Camioneros bloquearon Ruta 68

Otro punto de conflicto importante durante esta jornada fue la movilización de distintos gremios de camioneros en la Ruta 68, quienes bloquearon parcialmente el ingreso al camino La Pólvora, acceso utilizado para ingresar al puerto de Valparaíso.

De acuerdo a lo indicado por Iván Mateluna, presidente de la Fedequinta, a TVN Red Valparaíso que la movilización es en "repudio general en contra la delincuencia".

Asimismo señaló que "entendemos que no podemos estar en contra de la migración, pero si creemos que al Gobierno le han faltado pantalones para hacer el control como corresponde en la zona fronteriza".

Habilitan pistas rápidas en ambos sentidos en Ruta 68: Se mantiene presencia de camioneros Leer más

Mateluna también indicó que "nos estamos manifestando en apoyo a la familia del conductor que realmente fue asesinado y creemos que eso no corresponde en un estado de derecho, en un país donde salimos a trabajar en paz y queremos que los conductores puedan llegar a sus casas. Lamentablemente eso no está sucediendo en Chile, nos pasa en el sur, nos está pasando en el norte ahora. Definitivamente esto va creciendo y creemos que tenemos que hacer algo para que la autoridad despierte".

"No estamos cortando ni vamos a cortar la ruta. Lamentablemente es una época peak, donde el día viernes especialmente anda mucha gente, pero nosotros tampoco pensamos que el día jueves iban a matar a un colega nuestro. Esto nos tiene indignado", agregó.

El dirigente gremial además señaló que "por lo que me comentó el subsecretario están esperando viajar, quieren despejar la ruta y van en avión o en helicóptero, no sé porqué la quieren despejar. Las rutas no se van a despejar mientras no haya una solución".