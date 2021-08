Sindicato de mina Caserones anunció que comenzará una huelga este martes

Agencia Aton

10.08.2021

El sindicato de la mina Caserones -perteneciente a Lumina Copper Chile- anunció que iniciará una huelga a partir de este martes a las 8:00 horas después de no haber llegado a un acuerdo con la empresa en la mediación obligatoria ante la Dirección del Trabajo.



En un comunicado, el sindicato señaló que "no ha sido posible llegar a acuerdo, toda vez que la empresa ha manifestado que no tiene más presupuesto en esta negociación y por lo tanto, no está en condiciones de entregar una nueva oferta que modifique lo ya ofrecido en cuanto a reajuste de sueldos y aumentos en los bonos y beneficios".



"Teniendo presente la posición de la empresa y lo decidido por nuestro sindicato en las asambleas realizadas en estos días, se ha dado por finalizada la mediación obligatoria y mañana (martes 10 de agosto) se inicia la huelga legal a partir de las 8.00 horas", añadió la misiva.



Cabe señalar que Minera Lumina Copper Chile (MLCC) pertenece a de la empresa japonesa JX Nippon Mining & Metals, mientras que Caserones es una mina de explotación a tajo abierto ubicada en la Región de Atacama, específicamente a 162 kilómetros al sureste de la ciudad de Copiapó. El yacimiento produjo 126.972 toneladas de cobre el año pasado.



Este anuncio ocurre en paralelo a las negociaciones entre la Minera Escondida -la mayor productora de cobre en el mundo- y su sindicato, el cual rechazó el bono de 18 millones ofrecido por la empresa y llamó a huelga.