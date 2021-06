Sindicatos de Metro denuncian no pago de bono y alzas en sueldos de ejecutivos

Agencia Aton

25.06.2021

Alrededor de 60 trabajadores agrupados en la Federación de Sindicatos de Metro (Fesimetro) entregaron una carta a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, para denunciar el no pago del bono Transantiago a los funcionarios pese que a los ejecutivos de la empresa aumentaron sus sueldos.



En concreto, los sindicatos denuncian que parte de la administración ha rechazado pagar una bonificación que es entregada ininterrumpidamente desde el año 2008 como compensación al sobreesfuerzo que implicó la implementación del Transantiago.



En el documento, el gremio declaró la unión de todos los sindicatos de planta y subcontrato de Metro detrás del reclamo, anunciando movilizaciones a partir de la próxima semana "que incrementarán de forma ascendente".



Al mismo tiempo, acusan millonarios aumentos de sueldos de 19 gerentes y subgerentes de la empresa tras reajustes de entre un 5% y un 25% en abril pasado. El hecho detonó la activación de los sindicatos, quienes se declararon "en estado de alerta" y comenzaron asambleas para determinar futuras acciones.



Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro acusó: “Estamos indignados y vamos a hacer todo lo necesario para que este bono se pague, porque no es un problema de plata, es un problema de derechos sindicales, es un problema de organización. Nos pueden abusar individualmente, nuestros jefes nos pueden maltratar muchas veces, pero cuando estamos unidos en los sindicatos ellos saben que eso no es posible, menos en una empresa pública como el Metro”, dijo.



Campos apuntó a que los directivos “se están enriqueciendo a costa de nuestros trabajadores y trabajadoras y eso no lo vamos a aceptar y lo vamos a denunciar y por eso estamos acá, porque somos serios, pidiéndole a la ministra que interceda porque no queremos intervenir el servicio, porque entendemos la situación en la que estamos”.