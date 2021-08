Sistema frontal ¿Cuándo será el peak de lluvia para la zona central?

Agencia Aton

18.08.2021

Desde la Dirección Meteorología de Chile, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno junto al meteorólogo del Centro Nacional de Análisis de la DMC Arnaldo Zúñiga, entregaron una actualización del pronóstico de precipitaciones caídas en los últimos días y un estado de la situación país frente a la llegada del sistema frontal.



En el balance de Meteorología se indicó que se espera que el peak de lluvias ocurra entre esta noche y la madrugada del jueves. “Tal como se anunció, el sistema frontal comenzó a afectar esta madrugada a la zona central donde los montos de precipitación esperados eran un poco más abultados y es lo que se ha estado dando”, declaró Zúñiga.

Con respecto a la estación de Quinta Normal se informó que se han acumulado 2.1 mm de agua caída; en Buin ha sido en torno a los 10 mm; y en el sector precordillerano San José de Maipo hasta el momento son 17 mm “y han caído prácticamente en 4 horas por lo que la proyección se mantiene”.

Así, se prevé que la probabilidad de precipitación se concentre hacia fines de hoy miércoles y la madrugada de mañana jueves. “Es una probabilidad alta. Estamos hablando de un monto aproximado de 20 a 30 mm para mañana”.

Asimismo se agregó que para el viernes, el sistema frontal ya estará desplazado hacia el sector argentino, quedando solamente algunos chubascos “el día viernes prácticamente ya no tendríamos precipitaciones, solamente algunos chubascos de nieve en la cordillera”, explicó Zúñiga.

Con respecto a una inminente precipitación de nieve en los próximos días, el experto precisó que “se está hablando de otro sistema frontal que se estaría aproximando hacia el fin de semana, eso es así, pero estamos muy lejos todavía. Fácilmente está a 3.000 o 4.000 kilómetros de acá, tiene mucho camino que recorrer aún, pero inicialmente las proyecciones hablan de una probabilidad alta que afectará inicialmente desde el BioBío hacia el sur, y en la zona central más que nada con nubosidad y no se descartan algunas precipitaciones ocasionales”, precisó.

Medidas del MOP

En tanto, el ministro Moreno indicó que ya se han tomado todas las precauciones. “Vamos a disponer de cuadrillas no sólo del MOP, sino que también del Ministerio de Vivienda en los puntos más conflictivos que tendrán maquinaria bombas y todo lo necesario para que si se produce una alteración lo podamos resolver con la mayor rapidez posible”, declaró.



El ministro reiteró el llamado de otras autoridades de Gobierno a no intentar subir hacia la cordillera: “Llamamos a las personas a no tomar riesgos y no estar en la cordillera, no acercarse a lugares de riesgo alto”.



“Quiero recordar lo que pasó en enero, cuando hicimos el llamado con tiempo, se dijeron los riesgos y aún así mucha gente fue al Cajón del Maipo, incluso con niños. Hubo que hacer la operación para sacarlos del lugar, se corrieron riesgos muy grandes. Por eso insisto que la mejor manera, más que tomar medidas de emergencia para rescatar personas, es no estar en los lugares donde no sabemos exactamente dónde se puede producir la remoción de masa”, cerró Moreno.