Sistema frontal: Empresas de suministro básico activaron plan de contingencia

Agencia Aton

17.08.2021

Producto del sistema frontal que está pronosticado para esta semana en la Región Metropolitana, Enel Distribución, la Compañía General de Electricidad Distribución (CGE) y Aguas Andinas activaron un plan de contingencia para atender eventuales cortes de suministros causados por el mal tiempo.



Enel anunció que se adecuaron los recursos técnicos y canales e información e interacción con clientes, tanto de WhatsApp (+56994447606), como el call center (6006960000/800800696) y las cuentas de Twitter y Facebook. En ellas, los clientes podrán reportar emergencias y solicitar información.



"La operación del plan de contingencia de Enel Distribución se encuentra coordinada con las autoridades sectorial SEC y regionales de la Onemi, la Delegación Presidencial y municipios”, y aseguraron que la compañía “cuenta con más de 400 grupos electrógenos domiciliarios y baterías de litio para atención de casos prioritarios”, como los pacientes electrodependientes” debidamente registrados, informó la compañía eléctrica.



En tanto, CGE informó que aumentará en 4,5 veces la capacidad operativa para atender contingencias. Sumará el despliegue de brigadas de atención de emergencias tipo SAE (Servicio Atención Emergencia) y equipos de atención domiciliaria.



La empresa detalló que "dispondrá de brigadas pesadas –dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada como postes y líneas eléctricas- que operarán en terreno e incrementó también el número de brigadas de atención de emergencia que se desplegarán por estas 19 comunas”.



También remarcó la disposición de personal especializado y generadores para atender eventuales cortes de clientes electrodependientes, así como mantendrá generadores especializados para hospitales.



Por su parte, Aguas Andinas detalló que estarán “monitoreando la evolución de las condiciones climáticas” y que activaron “protocolos de continuidad operacional, reforzando su capacidad de respaldo y el trabajo de mantenimiento operativo preventivo en la red de aguas residuales de la ciudad”.



Asimismo, la compañía hizo un llamado a no levantar tapas del alcantarillado para evacuar aguas lluvia: "Maniobrarlas pueden derivar en rebases de las aguas servidas hacia el exterior y, a la vez, representar un riesgo para la salud y la seguridad de las personas”. En la misma línea, enfatizaron en la importancia de no lanzar toallas de papel, húmedas, mascarillas o cualquier elemento que pueda generar obstrucciones.



Cabe señalar que el sistema frontal anunciado para esta semana traerá con una alta concentración de p precipitaciones entre la noche del miércoles y la jornada del jueves en la capital.