SML emite comunicado tras caso de cuerpo encontrado en empresa Kayser y afirma que "no realiza pericias balísticas"

03.11.2019

Un vuelco sufrió el caso de la muerte del joven Joshua Osorio luego de que se revelara que su cuerpo tendría orificios de bala, pese a que oficialmente se había informado que su fallecimiento había sido a causa del incendio que afectó el pasado domingo 20 de octubre a la empresa Kayser.

Durante la jornada de este sábado, el portal Interferencia publicó que el cuerpo del joven de 17 años habría presentado tres impactos de bala en el zona del tórax, agregando que el Servicio Médico Legal (SML) habría omitido este hecho a la hora de realizar la autopsia.

Sin embargo, el SML salió al paso de las especulaciones y a través de un comunicado explicó que dicha institución "no realiza pericias balísticas" y que "el contenido de las autopsias no puede ser entregado al público, pues ello está prohibido por la Ley Nº 20.065; razón por la cual no es posible mediante este medio dar detalles sobre ningún caso particular. Sin embargo, si las autoridades competentes así lo resuelven, el SML no tiene inconvenientes en que las pericias sean conocidas".

"Hemos recibido, desde un comienzo del Estado de Emergencia y hasta el día de hoy, instrucciones por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en orden a realizar todos los esfuerzos que se requieran para efectos de contribuir, dentro de nuestras facultades legales, en que se esclarezcan las circunstancias de quienes fallecieron en estos días", complementó.