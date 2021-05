SML reconoce 'grave error' en entrega de cuerpo: "Será investigado administrativa y judicialmente"

24Horas.cl Tvn

07.05.2021

A través de un comunicado el Servicio Médico Legal se refirió al error en la "entrega de un fallecido a sus familiares ocurrido el pasado domingo 2 de mayo".

Al respecto, señalaron que "la Dirección Nacional instruyó de inmediato realizar la autodenuncia correspondiente con el fin de iniciar el proceso de reparación, el que implica que un fiscal ordene la exhumación, la atención especializada a los familiares y afectados, y el inicio de una investigación interna que determine posibles responsabilidades administrativas".

De acuerdo a los antecedentes recopilados por el SML, "el error se genera durante el proceso de entrega de un fallecido en el contexto de un incendio, que ingresó al Servicio en calidad de NN".

Junto con lamentar "profundamente este grave error", señalan que la situación se está investigando "administrativa y judicialmente; y expresa a la familia afectada sus más sinceras disculpas y toda la disposición y apoyo para tomar las medidas que corresponden en esta excepcional circunstancia".

Agregan que se ha "iniciado un sumario interno para determinar las causas y responsabilidades" y que el SML ya se ha reunido con la familia de la persona fallecida "con el fin de darle a conocer la situación y comunicarle el procedimiento a seguir para su reparación".

El documento finaliza explicando que son más de 12 mil casos anuales que el servicio debe atender "por lo que reafirmamos que esta situación responde a un hecho aislado".

"Entregaron el cuerpo cambiado": Familias denuncian que SML entregó por error restos de otra persona

El pasado sábado un incendio en Bajos de Mena, Puente Alto, dejó dos personas fallecidas: Luis Henríquez y Juan Carlos Zamorano. Días después, y con uno de los funerales realizado, sus familias denuncian que el Servicio Médico Legal entregó por error el cuerpo de Luis Henríquez a la familia Zamorano.

En conversación con 24horas.cl, Mirta Zamorano, hermana de Juan Carlos, indica que el supuesto cuerpo de su pariente le fue entregado el día domingo. Habiendo hecho los preparativos, realizaron el velorio el día lunes y el martes el funeral.

"Me llamaron ayer" (jueves 6 de mayo) asegura Mirta. El Servicio Médico Legal la había contactado para que se presentara "urgente" en el recinto. "Empezaron a llamarme temprano a mi casa, que era urgente (...) les dije que estaba en Puente Alto (...) me dicen que me mandan un taxi (...) ahí empecé a preocuparme de que había pasado algo grave".

Indica que al llegar al lugar estaban presentes un doctor, un representante de derechos humanos y un psicólogo de la Fiscalía. "Fui con mi hija que está en último año de derecho y pidió entrar", asegura.

Ahí es cuando se enteran del problema: "Nos explican que habían entregado el cuerpo cambiado".

Mirta dice que en el momento "escuché a todos, las disculpas pertinentes y me tuvieron que escuchar a mi".

"Fuimos a retirar el cuerpo (...) hicimos los trámites en la funeraria y todo (...) lo sepultamos", les dijo.

La afectada asegura que no "me pudieron dar una respuesta coherente". Junto a su hija, tuvieron que ir a ver el cuerpo de su hermano, completamente quemado, y reconocerlo: "le habían hecho las pruebas de las huellas y que era mi hermano" el que todavía estaba en el Servicio Médico Legal.

Indica que después de eso se le pidió firmar un documento para exhumar el cuerpo que ya estaba enterrado y asegura que "el documento que me hicieron firmar, venía con varias falencias y lo hicimos repetir".

Mirta dice que preguntó de quién era la culpa y que si bien "reconocían el error de ellos" no le "atribuían la culpa a nadie". Le indicaron que estaban haciendo un sumario.

Una situación que ha calificado de "terrible": "pasé muchas tristezas con mi hermano y con mi mamá para velarlo (...) todo lo que hicimos por el velorio (...) imagínese qué diría usted si tiene que volver a velar a su familiar, no podemos volver a hacer un velorio, es ilógico (...) cada persona vivió el dolor, no lo vamos a volver a repetir".

"No tengo coraje para volver a repetir algo así".

La otra familia

Por el otro lado, Edith Lefiqueo es la ex conviviente de Luis Henríquez, quien fue velado, llorado y enterrado, por la familia Zamorano.

Explica que "el lunes fui a pedir el cuerpo y dijeron que tenía que esperar para la identificación (...) todos los días estaba llamando, me dijeron que esperara y esperara".

Dice que se enteró de la situación porque la familia Zamorano la llamó "para decirme que el otro caballero todavía estaba en el Servicio Médico Legal y que les habían entregado el cuerpo" de su ex conviviente.

"Me han dicho que todavía no tienen respuesta", indica.

Sobre la información y comunicación con el SML, dice que, por ahora, las informaciones las ha recibido de "la otra familia" y que aún (al momento de publicada esta nota) no tiene contacto con el organismo.