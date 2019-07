Sostenida baja en postulación a las FF.AA.: Este 2019 no lograron llenar las plazas requeridas

24Horas.cl Tvn

17.07.2019

Una baja sostenida ha experimentado las Fuerzas Armadas en sus postulantes, puesto que en una década han caído casi un 60%. Si en 2007 la cifra de voluntarios se acercó a 30 mil, para 2019 el número bajó a 12 mil.

Según cifras de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), este año, por primera vez, no se llenaron las plazas requeridas por las Fuerzas Armadas. El Ejército ha sido la institución más afectada en ese sentido.

"Este año el Ejército tuvo que acuartelar no voluntarios y no completó el requerimiento que ellos necesitaban. A esto se sumó la baja de estos ciudadanos que por problemas psicológicos tuvieron que licenciarse. Este año fue el primer año que no se cumplió el requerimiento", sostuvo el coronel Osvaldo Catrileo a La Tercera.

Desde la institución castrense estiman que este año quedaron sin cubrir cerca de 2.500 cupos, entre las cuales se encuentran los 1.537 reclutas que en mayo fueron separados de sus filas por no estar aptos para usar armas. Así, detallan desde el Ejército, el plan de contingencia castrense, en caso de enfrentar una necesidad real de dotación, consistiría en convocar a las generaciones de reservistas de hasta cinco años atrás.

Esta realidad coincide, además, con la peor evaluación que mantienen las Fuerzas Armadas por parte de la ciudadanía. De acuerdo al sondeo publicado por Cadem, sólo un 43% de los encuestados aprueba el trabajo que realiza el Ejército, convirtiéndose en la peor cifra obtenida por la institución castrense desde 2017.

Similar situación vive la Armada y la Fuerza Aérea, que en el primer trimestre de 2019 cayeron nueve y siete puntos respectivamente.