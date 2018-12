"Su hijo va a ser como un mueble", le dijo un psiquiatra: madre orgullosa cuenta cómo su hijo autista logró graduarse de ingeniero

"Yo quiero que usted ponga los pies sobre la tierra, porque su hijo no va a poder estudiar", fue uno de los comentarios que tuvo que afrontar María Cecilia Lovera.

Por más que los especialistas le dijeron a María Cecilia Lovera que su hijo, Iván Gutiérrez, padecía de autismo y que "no iba a conseguir nada", hoy cuenta orgullosa que egresó de la universidad como un ingeniero en informática.

Según consignó Las Últimas Noticias, todo comenzó cuando María a sus 25 años llevó a su pequeño hijo al psiquiatra, se sentó frente a ella y le dijo que "señora, su hijo es autista. Esos niños son bien especiales, ¿sabe? Su hijo va a ser como un mueble. ¿Te doy un consejo? Tengan más hijos, porque con este no van a conseguir nada".

Desde ahí en adelante, todo fue en picada para María y su esposo. Pero, ambos decidieron dejar de lado las 'malas vibras' y al psiquiatra para comenzar con otra especialista, quien les recomendó que mandara a su hijo a un colegio normal. Así que, Iván ingresó a la escuela de lenguaje "Barros Luco" de San Miguel, hasta segundo básico porque no contaban con más niveles.

"Tuvimos que buscar otro colegio. Fue un parto, porque cuando yo decía que mi hijo era autista, me decían que ya no había cupos, que se había llenado. Consulté alternativas al Mineduc y me dijeron que para meterlo a un colegio tenía que tener una evaluación del Aspaut (Asociación de Padres y Amigos de los Autistas)".

Durante los tres días de evaluación, María contó que la jefa de las evaluadoras se le acercó y le dijo: "Mire mamita yo le quiero decir algo. Yo quiero que usted ponga los pies sobre la tierra, porque su hijo no va a poder estudiar. Lo que pasa es que él aprendió a leer y todo lo demás, pero no está capacitado para el sistema escolar, menos para el que quiere usted".

Sin ninguna pizca de rendición buscaron y le encontraron un colegio en Ñuñoa, donde lamentablemente fue víctima de bullying. Por lo que, tuvieron que sacarlo y cambiarlo a otro liceo. Aquí Iván salió de cuarto medio, dio la PSU y entro a Ingeniería en Informática en el Inacap, donde se graduó.

El año 1997 diagnosticaron a mi Iván con #Autismo, la psiquiatra dijo que ni siquiera podría hablar, que sería un mueble.

Les quiero contar que el mueble acaba de egresar de la Universidad.

"Lo que a mi me importa es darle un mensaje de esperanza a las mamás de niños autistas. Uno lo ve todo negro y esto da esperanzas. Yo no lo tuve. Les diría a la mamás que crean en sus hijos y que un médico tiene la obligación de dar un diagnóstico pero no la de poner una lápida sobre un niño!, comentó María al diario.