Subsecretaria Bown: "La Defensoría de la Niñez es un órgano autónomo y nos gustaría que se notara un poco más"

24Horas.cl Tvn

01.12.2020

"Entendemos que la Defensoría es un órgano autónomo y nos gustaría que se notara un poco más".

Así comentó la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, la polémica que generó la alusión de "saltarse un torniquete" en una campaña de la Defensoría de la Niñz.

"Hay una campaña por los 30 años de la Convención de Derechos de los Niños y nosotros también estábamos en eso (...) y se da toda esta polémica que viene un poco a ensuciar lo que queríamos conmemorar en conjunto todas las organizaciones", dijo Bown en Canal 24 Horas, instancia en que también comentó la recolección de firmas que inició un grupo de diputados de Chile Vamos para presentar a la Corte Suprema la remoción de la encargada del organismo, Patricia Muñoz.

"Yo no soy la llamada a decidir eso, ellos tienen el derecho a presentar lo que estimen. Sin embargo creemos que una institución pública no debe incitar a la violencia ni a la revolución ni a la rebelión porque la vía institucional para hacer valer los derechos en democracia no es esa", opinó la subscretaria agregando que esperan que "en los próximos videos se generen productos con más unión que polarización".

Defensoría de la Niñez por polémica campaña: "Jamás hemos llamado a la violencia ni lo haremos" Leer más

"Se transforma en algo político que no es lo que se busca y no es lo que los niños están esperando", señaló Bown añadiendo que en el Ejecutivo no han analizado buscar la remoción de la defensora de la Niñez. "Queremos dejar atrás odios y divisiones", manifestó añadiendo que este tipo de polémicas "lo que hace es debilitar una institucionalidad que es muy importante para el sistema de protección".

Foto: Agencia Aton.