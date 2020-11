Subsecretaria de la Niñez por campaña de la Defensoría: "El llamado de la naturaleza no puede ser incitar a la violencia"

24Horas.cl Tvn

30.11.2020

Una nueva polémica entre la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez surgió la tarde de este lunes, luego del lanzamiento por parte de la entidad que encabeza la abogada Patricia Muñoz del video musical de una campaña de Derechos 2020 dirigida a niños, niñas y adolescentes del país.

El tema se llama "El llamado de la naturaleza" y es interpretado por los artistas Jaco Sánchez (Pablo Ilabaca, ex "Chancho en Piedra") y Mc Millaray. En parte de su letra, la canción dice "siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes", una frase que ha generado polémica ya que hace alusión a las evasiones masivas.

✨ESTRENO: Jaco Sánchez & MC Millaray - El llamado de la naturaleza✨

Escucha, mira y disfruta del 1er video de nuestra campaña de derechos 2020, con 2 artistas nacionales que se la juegan por empoderar a niñ@s y adolescentes en su derecho a participarhttps://t.co/4keCI4dC8j — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) November 30, 2020

Esto motivó la reacción desde el organismo de Gobierno por parte de su directora, Carol Bown. La funcionaria emitió una declaración en donde critica la campaña y expresa "preocupación".

"Respecto de la polémica por el video de la Defensoría de la Niñez llamando a saltarse torniquetes, queremos manifestar nuestra preocupación. Más que a saltarse torniquetes, la invitación debiera ser a participar, involucrarse y construir juntos el país que soñamos. La violencia no es el medio para exigir el respeto a los derechos. Lo preocupante es que una institución pública no debe incitar a la revolución ni a la violencia pues la vía institucional para hacer valer los derechos de niños, niñas y adolescentes en democracia no es esa", sostuvo.

Agregó que "creemos en la participación de los niños, en la libertad de expresión, en que los niños deben ser escuchados e incidir en las materias del país, pero en un ambiente seguro y adecuado, sin poner en riesgo su integridad física y psíquica. El llamado de la naturaleza no puede ser incitar a la violencia".

