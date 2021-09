Gobierno advierte: "las personas que no cumplan van a perder su Pase de Movilidad y sus libertades"

24Horas.cl Tvn

15.09.2021

Este fin de semana largo, múltiples chilenas y chilenos se dirigirán a distintos destinos para pasar las Fiestas Patrias. Ante ello, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, recordó los documentos y permisos necesarios para viajar por el país durante estas celebraciones.

La autoridad indicó en 24 AM que es importante continuar con las medidas de autocuidado y respetar los aforos "porque el coronarivus sigue circulando en Chile (...) sobre todo pensando en que vamos a tener una gran movilidad este fin de semana. Se proyecta que van a salir cerca de 400 mil vehículos, un millón de personas, pero también que 800 mil personas van a salir de los terminales de buses".

#ENVIVO Subsecretaria de Prevención del Delito @Mjgomezg se refiere a las fiscalizaciones durante fiestas patrias #24AM



En vivo https://t.co/HWWtThl603 pic.twitter.com/Pp9QPdSGpR — 24 Horas (@24HorasTVN) September 15, 2021

Ante los desplazamientos vía buses interurbanos, el llamado de la autoridad fue a "llegar con tiempo y con los documentos al terminal, porque sabemos que ahí nos va a aumentar la movilidad y se va a producir lo que conocemos como el 'delito de oportunidad', el hurto, robo por sorpresa".

: Fiestas Patrias ¿Qué se puede hacer y qué no, durante el fin de semana largo? Leer más

Respecto a la documentación que se debe portar, Gómez indicó que para los viajes interregionales se debe portar el C19 (Pasaporte sanitario) y que aquellas personas que tengan esquema de vacunación completo tengan siempre consigo su Pase de Movilidad.

Según explicó la subsecretaria, se fiscalizarán los documentos junto con el carnet de identidad "porque hemos visto que algunas personas se comparten el Pase de movilidad".

En este mismo sentido, enfatizó en que "las personas que no cumplan con la norma sanitaria van a tener una sanción que sabemos que duele, que es el bloqueo y suspensión del Pase de Movilidad. Si una persona no respeta el aforo o una cuarentena en su casa, porque es contacto estrecho, las personas que no respeten, van a tener suspendidos el Pase de Movilidad. Van a peder las libertades de entrar a este tipo de eventos".

¿Cuál es el aforo permitido para organizar un asado en casa?

Los aforos para las celebraciones en Fiestas Patrias de este año estarán determinados por la fase en la que se encuentre la comuna:

- Cuarentena (Fase 1): Prohibidas.

- Transición (Fase 2): Máximo 5 personas o 10 si es que tienen Pase de Movilidad.

- Preparación (Fase 3): Máximo 10 personas o 20 si es que tienen Pase de Movilidad.

- Apertura Inicial (Fase 4): Máximo 20 personas o 40 si es que tienen Pase de Movilidad.

¿Qué pasará con la movilidad interregional?

No habrá cordones sanitarios ni aduanas específicas para viajar dentro de Chile, pero sí controles de fiscalización de documentos.

¿Estarán permitidas las fondas y ramadas?

Las fondas y ramadas estarán permitidas en comunas en fases de Preparación y Apertura Inicial. En general, los alcaldes han hecho un llamado a eventos pequeñas y sin grandes convocatorias.

¿Cuáles serán los aforos permitidos en fondas y ramadas?

Espacios abiertos: 100 personas en total o 300 si todos cuentan con Pase de Movilidad.

Espacios cerrados: 50 personas en total o 100 si todos cuentan con Pase de Movilidad.

IMPORTANTE: El aforo total no podrá exceder de una persona por cada 6 metros cuadrados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 24horascl (@24horascl)

¿Se exigirá Pase de movilidad en fondas y ramadas?

Sí, sólo podrán ingresar personas con Pase de movilidad.