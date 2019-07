Subsecretaria de Prevención del Delito: "Es fundamental avanzar en el proyecto de ley antiterrorista"

Katherine Martorell aseguró que actualmente la ley no contempla facultades investigativas fundamentales para poder perseguir este tipo de delitos. Esto luego que un grupo anarquista se adjudicara el atentado contra comisaría de Carabineros y el exministro Hinzpeter.

30.07.2019

Luego que un grupo de anarquista se adjudicara el envío de bombas a la 54° Comisaría de Carabineros y al exministro Rodrigo Hinzpeter, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, hizo un llamado a avanzar en la ley antiterrorista.

Si bien la autoridad no se quiso referir a la investigación en curso por lo sucedido, la que fue declarada con carácter de secreta por el fiscal a cargo, fue enfática en señalar que las facultades existentes actualmente para investigar este tipo de delitos son "insuficientes".

"Debe existir una voluntad de Estado y una decisión de avanzar en contra del terrorismo. Es fundamental avanzar en el proyecto de ley antiterrorista, pero en particular en las medidas intrusivas", afirmó la Subsecretaria en entrevista con 24AM.

"Hoy en día no es posible que tengamos una investigación o facultades investigativas que no sean suficientes en materia de terrorismo y el proyecto de ley no propone nada distinto de lo que existe", agregó.

Frente a esta situación Martorell expresó que "hago un llamado la congreso a avanzar rápido en esta materia porque es una decisión de Estado, todos debemos luchar en contra del terrorismo".

Según afirmó lo principal es incluir en la ley facultades a las policías para poder realizar de mejor manera la investigación, tal como existen en otras leyes.

"Se necesita poder hacer intercepciones telefónicas, usar agentes encubierto, facultades que existen para la ley de drogas, por ejemplo, pero que no tenemos en la ley antiterrorista", enfatizó.

Además, Martorell anunció que se el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, está realizando un levantamiento de información para "ver todas las medidas que se pueden tomar para evitar este tipo de situaciones" y así impedir que empresas de envíos de encomiendas sean utilizadas para este tipo de delitos.