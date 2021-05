Subsecretaria Labra llama al autocuidado en RM: "Es una realidad el aumento de casos"

Agencia Aton

Acompañada por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en el Parque Juan Pablo II, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, comentó que “nosotros vimos el fin de semana pasado, gracias a la iniciativa de la Subsecretaría de Salud Pública con los móviles que estuvimos vacunando en distintos puntos de la región, que hubo un alto interés en vacunarse el fin de semana”.



Es por eso que detalló que “desde la Seremi de Salud hicimos una coordinación con distintos municipios y gracias a un esfuerzo de los alcaldes, alcaldesas y del personal de salud, logramos que este sábado abran 98 puntos de vacunación en 43 comunas y el día de mañana habrá 15 puntos en 9 comunas de la Región Metropolitana”.



A ello, reiteró, se sumó un centro de vacunación de apoyo emplazado en el Velódromo del Estadio Nacional, cuyo proceso de vacunación se llevará a cabo hasta las 14:00 horas de hoy y mismo horario para mañana, teniendo un stock de 2.000 dosis de vacunas.



“El llamado es a que busquen en las redes sociales del Ministerio y de la Seremi de Salud su vacunatorio más cercano para que puedan ir a vacunarse allá desde los 26 años hacia arriba. Todas las personas que no se han vacunado que tienen más de 26 años, recuerden que pueden hacerlo el día de hoy y el día de mañana también”, expuso Labra.



Respecto al uso del Pase de Movilidad, medida que comenzó a regir el pasado miércoles y que generó en los terminales de buses largas filas de personas que buscaban viajar a otras regiones del país, recordando que el documento virtual les permite hacerlo desde Fase 2, siempre y cuando hayan completado su proceso de vacunación, es decir, sus dos dosis más 14 días.



“Respecto al terminal de buses, las filas las hemos visto en casos anteriores y por supuesto que con el Pase de Movilidad más gente ha buscado salir de la Región Metropolitana porque, recordemos, todas las personas que cuentan con el Pase de Movilidad y que están en Fase 2 pueden hacer viajes interregionales”, comentó la autoridad regional.



Mientras que sobre el importante aumento de casos en la Región Metropolitana, puntualizó que “es una realidad que hemos tenido un aumento de casos en la Región Metropolitana y recordemos que este Pase de Movilidad es tal cual lo que dice su nombre, un pase que permite mayor movilidad, mayor desplazamiento, pero que no modifica las reglas del Paso a Paso”.



“No nos permite hacer reuniones sociales con más de 5 personas cuando estamos en Transición, no permite hacer ninguna reunión social cuando estamos en cuarentena, tampoco fiestas clandestinas ni saltarnos el toque de queda, por lo tanto, debemos seguir respetando todas las normas del Plan Paso a Paso y recordar y siempre tener presente las medidas de autocuidado”, cerró.