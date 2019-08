Subsecretaria Martorell tras incidente de alumno del I.Nacional: "Es una prioridad tener una Ley de Control de Armas"

24Horas.cl Tvn

13.08.2019

La subsecretaria Katherine Martorell se refirió a los hechos ocurridos tras la amenaza por redes sociales que realizó un alumno del Instituto Nacional, en un video donde se veía con un revólver el cual disparaba.

Ante esto, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell explicó que "Conozco perfectamente el caso porque la denuncia me llegó a mí, inmediatamente me coordiné con carabineros, con la policía de investigaciones, el OS9 de Carabineros llegó inmediatamente al lugar, efectivamente el joven está en un tratamiento sicológico importante, el abuelo fue consciente de la situación que estaba pasando, el revólver ya no está en poder de ellos.

: Amenaza viralizada entre alumnos del Instituto Nacional termina con la intervención de Carabineros Leer más

Además enfatizó en la necesidad de poder tener una pronta Ley de Armas, proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Defensa del Senado.

"Esto nuevamente habla de la importancia de avanzar en la Ley de Control de Armas que hoy se encuentra en el Senado en la comisión de defensa. Es una prioridad tener una ley de Armas que esté a la altura de la realidad que estamos viviendo como sociedad", expuso.