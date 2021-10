Subsecretario de Turismo: "A final de este año, principios del próximo vamos a empezar a ver reactivación internacional"

24Horas.cl Tvn

29.10.2021

Durante la noche de este jueves, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, se refirió en Medianoche a los cambios en el Pase de Movilidad y al Plan Fronteras Protegidas en el marco de la recuperación económica del rubro.

Según indicó la autoridad "el turismo representa el 3.3% del PIB, cerca de nueve mil millones que deja el turismo a nuestro país, y esa torta se reparte en un 60% en el turismo interno, es decir chilenos recorriendo Chile, y el otro pedacito, cerca del 40% de turismo internacional".

En ese sentido explicó que "lo primero que se está reactivando es el turismo interno y el turismo internacional por varias razonas, va a ir un poquito más lento".

Uriarte destacó las bondades de nuestro país aseverando que "hay Chile para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todas las edades y poner a disposición esta campaña que permita a los chilenos volver a encantarse, volver a redescubrir nuestro país. Esto va acompañado con una página que se llama 'chileestuyo.cl ', donde estás desplegados todos los destinos de nuestro país, región por región, preparándonos para la temporada alta.

Asimismo, el subsecretario recalcó que "hay muchas familias que viven del turismo" detallando que "antes de la pandemia, el turismo generaba 600 mil puestos de trabajo, perdimos 300 mil en la peor época del año pasado de la pandemia y ya estamos en los 500 mil".

"Hemos recuperado harto pero falta todavía y tenemos que fortalecernos porque hay familias que viven de eso, hay regiones completas que se desarrollan gracias al turismo y entonces creemos que es un buen momento para recordar que Chile es el destino certificado como el más bonito del mundo y seguro sanitariamente", agregó la autoridad.

Respecto a la situación laboral, Uriarte también sostuvo que "no hay ningún subsidio que reemplace la necesidad de trabajar, y lo que nosotros hemos visto eso sí, con mucha alegría, que muchas empresas que 'frenaron' en la peor época de la pandemia están volviendo a abrir".

Del mismo modo enfatizó que "hemos tenido tasas de ocupación que hemos visto en el último fin de semana largo, el 18 de septiembre y en las vacaciones de invierno, que llegan a los niveles del año 2019 y eso es una buena noticia. Lo mismo que en el tráfico aéreo".

"Creo que a final de este año, principios del próximo vamos a empezar a ver esa reactivación internacional" destacando que las algunas restricciones disminuirán a partir de noviembre y también el proceso de homologación de vacunas.

Pase de Movilidad para viajes interregionales

Uriarte también se refirió a las modificaciones en cuanto al Pase de Movilidad para viajar al interior de nuestro país, señalando que "la gran diferencia es que hoy en día estábamos acostumbrados a que para viajar de una región a otra teníamos que sacar el C-19 (...) Eso a partir del 1 de noviembre ya no corre".

Al respecto, la autoridad indicó que "solamente vamos a tener que contar con nuestro Pase de Movilidad para poder viajar de una región a otra. Y aquellas personas que vayan a viajar de una región a otra en transporte público y que no cuenten con el Pase de Movilidad van a tener que tener un test PCR negativo sacado no antes de 72 horas del viaje".

"Es decir que las personas que cuenten con su Pase de Movilidad podrán moverse a lo largo del territorio libremente, incluso en el transporte público pero quienes no están vacunados y no cuenten con su Pase de Movilidad necesitarán un test PCR de máximo 72 horas antes", recalcó Uriarte.

Del mismo modo sostuvo que "para no retroceder hay dos recetas; seguir cuidándose y utilizando la mascarilla y la segunda es la vacunación. Entonces obviamente cuando hay una persona que no está vacunada no solamente significa un riesgo mayor para que esta se enferme gravemente sino que también para los que lo rodean, por lo tanto hemos tomado esa decisión respecto al transporte público".