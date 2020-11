Subsecretario Dougnac: "Más de alguna vez he cometido errores y he pedido disculpas"

Agencia Aton

12.11.2020

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, volvió a referirse a la situación en la que se vio involucrado, respecto a la denuncia de tratos y dichos misóginos mientras era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae.

En medio del reporte diario de la evolución del covid-19, Dougnac sostuvo que “inmediatamente de levantada esta polémica, yo me reuní con la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, tuvimos una larga conversación y muy sincera, y estuvimos exponiendo los distintos puntos de vista”.

“Esto responde específicamente a una situación puntual que ocurrió en la Universidad y que evidentemente tiene distintas interpretaciones. La salida de estas personas a las que se hace referencia, la verdad es que corresponden a autodespidos de esas personas que manifestaron con posterioridad a sus salidas, y como una manera de negociar su indemnización, diferentes argumentos dentro de los cuales estaban estos”, insistió.

En esa línea, añadió que “durante más de 25 años de vida profesional, yo trabajé como intensivista en unidades de cuidados intensivos codo a codo con el equipo de enfermería, a las cuales le tengo un enorme aprecio y gran respeto por la labor profesional que realizan, así como a todo el equipo de apoyo que labora en la red asistencial”.

“Por tanto, difícilmente yo haya podido manifestar algún tipo de discriminación de cualquier naturaleza, porque no está en mi esencia hacerlo. Ahora, ciertamente, en estos 35 años en los que me ha tocado liderar diferentes equipos, probablemente más de alguna vez he cometido errores y en esas ocasiones he pedido disculpas. No tengo ningún problema en hacerlo y lamento profundamente que se haya generado esta situación y que haya afectado a tantas personas, pero lo que sí debo decir que desde mi perspectiva no ha habido, no hay ni habrá ningún tipo de discriminación por sexo, religión, político, origen social o lo que fuera, porque mi preocupación ha sido y seguirá siendo las personas, a las cuales valoro en el ámbito de la salud y en todo ámbito”, aseguró.

Finalmente, el subsecretario se mostró sorprendido al ser consultado sobre la postura de la FENSASENF, organismo que posterior a una reunión, mantuvieron la solicitud de removerlo del cargo que tomó hace poco más de una semana. Incluso, acusaron una manipulación mediática, luego de que Dougnac publicara una fotografía en redes sociales al salir de la reunión.

“No puedo más que sorprenderme porque la verdad, al término de esa reunión, incluso algunas de las enfermeras que estaban ahí presentes, me invitaron a que fuera a conocer su centro hospitalario, así que la verdad me sorprende”, cerró la autoridad.

Finalmente, el ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró su apoyo al subsecretario de Redes Asistenciales.

Cabe recordar que la situación fue dada a conocer por un reportaje de El Desconcierto, en el que enfermeras acusaron a la actual autoridad sanitaria, lo que generó polémica e incluso la solicitud de que fuera sacado de su cargo por parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros (FENASENF).