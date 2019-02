Apuñalan y dan muerte a un hombre en plaza de juegos en Puerto Montt

Agencia Uno

10.02.2019

Un hombre falleció este fin de semana luego de recibir múltiples puñaladas en su torso, piernas y cabeza en una plaza de juegos de Puerto Montt.



Según reportes de radio BíoBío, la víctima fue identificada como Luis Feriz y su cuerpo ya fue periciado y entregado al Servicio Médico Legal.

Un testigo del hecho relató al medio mencionado relató cómo intentó ayudar a la víctima. “Escuché un grito de una persona desesperada que decía 'por favor, llamen a la ambulancia’, como tres veces. Salí corriendo a mirar y vi una persona ensangrentada, empecé a llamar a los Carabineros (...) Me acerqué a la persona y no respiraba, tenía cortes en la cara, en el pecho y en la pierna”, señaló.



Gracias a la ayuda de los vecinos del sector, se detuvo a tres personas, dos menores de edad de 16 y 17 años y un adulto que estaría en estado de ebriedad. El arma que se utilizó en el crimen no fue encontrada según las primeras pericias de la policía uniformada.



“Personal de Carabineros llega al lugar, procede hacer la reanimación y la ayuda a la víctima, no siendo efectivo ya que posteriormente se traslada Samu al lugar, la que constata la muerte de la persona", sostuvo el capitán de Carabineros, Juan Cancino.



Por petición de la Fiscalía de la ciudad, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las investigaciones.

Foto: Agencia Uno / Referencial.