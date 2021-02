Sujeto que atacó a expareja e hijas en Renca queda en libertad luego de que jueza determinara que no hubo femicidio frustrado

24Horas.cl Tvn

09.02.2021

En su captura, le dejaron todo claro a pesar de que él ya tenía conciencia de lo que había hecho: lo buscaban por atacar a su expareja y a sus dos pequeñas hijas en Renca. Sin embargo, el prófugo se encontraba en Freire, región de La Araucanía, a más de 700 kilómetros.

El teniente Óscar Valdés, del departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros, expresó que "se había trasladado hasta el sur de Chile, embaucando a su familia, con el fin de ocultar la fiscalización policial. Este sujeto habría agredido con un arma blanca a su expareja, momentos en los cuales esta habría sufrido —de manera muy lamentable— lesiones de carácter grave. De igual forma los hijos, que se encontraban junto a ella. Se habla de un perfil de una persona bastante agresiva".

Estuvo prófugo dos meses. Lo buscaban por femicidio frustrado, lesiones graves y desacato. Incluso, la ministra de la Mujer y Equidad de Género solicitó al general director de Carabineros dar con su captura.

En todo este tiempo, la víctima ha seguido un riguroso tratamiento psicológico y médico. Fue atacada con un cuchillo por su expareja: hoy su mano izquierda está prácticamente paralizada. Relató a 24 Horas que "él decía que me iba a matar".

Llevaba 15 años de relación con Eugenio Arcos Arcos, a quien ya había denunciado en seis oportunidades por violencia intrafamiliar entre 2009 y 2018. El episodio de mayor agresividad llegó el 6 de diciembre de 2019, cuando el imputado la atacó y a las hijas de ambos, de cinco y 14 años. "Fue terrible todo lo que he pasado", añadió la víctima.

Ella, junto con un colectivo feminista, hicieron presión social para buscar al responsable y exigir justicia. Carabineros de la sección Búsqueda de Prófugos capturó a Eugenio Arcos, quien según la indagatoria, contaba con la cobertura de su familia. Incluso, intentó escapar en el momento de su detención.

Pese a su captura, una jueza determinó que no se configuró femicidio frustrado, ya que los ataques no fueron en zonas vitales. Quedó con arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir de la región y acercarse a las víctimas, además de arraigo nacional.

El temor es que Arcos pueda vulnerar los controles y volver a atacar. "No puede ser que él me haya hecho esto y esté libre, feliz de la vida. Eso no es justicia. ¿Hasta cuándo nos matan a todas las mujeres y no hay una condena? Esto va a seguir pasando a no ser que las condenas sean más duras", añadió la víctima.

Ella pudo ser la cuarta víctima de un femicidio este año. Aún así, van 14 frustrados. Ya se anunció que se apelará a la determinación de la jueza, entendiendo que una mujer estuvo cerca de morir.