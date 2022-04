Sujetos realizan forado en casa para entrar y robar banco en Quilicura

24Horas.cl Tvn

18.04.2022

Un grupo de sujetos ingresó a una vivienda, realizó un forado e intentó ingresar a un banco colindante, ubicado en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho sucedió en el sector de Plaza Quilicura, donde la familia residente de la vivienda afectada volvió de unos días de vacaciones y dio cuenta del inmenso agujero en una de sus paredes.

El teniente Coronel Gonzalo Urbina, de la Prefectura Santiago Norte, detalló que al llegar al lugar "se constató que existían a lo menos dos forados hacia el banco, desde donde un grupo de desconocidos intentó ingresar hasta la sucursal bancaria para efectuar algún tipo de robo".

Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ningún objeto robado. "Se logró establecer que a la bóveda no lograron ingresar. Estábamos conversando con el agente del banco para verificar la sustracción de algún tipo de equipo computacional o especies particulares de los empleados del banco, y hasta el momento no tenemos ningún tipo de sustracción de esta evidencia", indicó el uniformado.

La Fiscalía dispuso que personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) se haga cargo de la investigación. "Ayer se levantaron huellas, se levantaron herramientas con las cuales se procedieron a hacer estos forados", indicó Urbina, detallando que el objeto hallado corresponde a un elemento eléctrico para construcción pesada.

"Estamos a la espera de las imágenes de seguridad del banco, y estamos haciendo un sondeo en las inmediaciones para levantar las cámaras de seguridad de locales comerciales y tiendas particulares, para tratar de terminar el lapso de tiempo que estos individuos utilizaron para cometer este ilícito", añadió.

Además, el teniente informó que carabineros del OS10 le cursaron una infracción a la entidad bancaria, "toda vez que dentro de las pruebas, la alarma no se activó mientras se hacía la indagatoria de OS10. Quedaron citados por infracción a Ley de Seguridad Privada".

Respecto a las razones por las cuales no se reportan especies sustraídas, el carabinero apuntó a que "tiene que haber sucedido alguna situación", remarcando que "hasta el momento, no tenemos evidencia que estos sujetos hayan ingresado a la sucursal".