Inician sumario administrativo contra fiscal sorprendido en fiesta clandestina

05.04.2021

La Fiscalía Metropolitana Sur anunció un sumario administrativo contra Pedro Pinochet, fiscal de la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, detenido este domingo por su participación en una fiesta clandestina.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30horas, cuando vecinos de un edificio ubicado en Portugal con Curicó, en la comuna de Santiago, denunciaron ruidos molestos desde un departamento.

Carabineros concurrió al lugar y se percató de que se trataba de una fiesta clandestina en la que participaban 10 personas, entre ellas el persecutor.

La @fiscalia_RMSur iniciará un sumario administrativo contra Fiscal de Fiscalía de VIF y Delitos Sexuales detenido este domingo por delito sanitario en contexto de cuarentena en comuna de Santiago. La investigación penal quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) April 5, 2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, calificó el hecho como inaceptable y aseguró que "más allá de ese hecho en particular, creo que hay un llamado a esas personas que tienen que dar el ejemplo, todas aquellas que somos representantes del Estado".

"Me parece inaceptable que cualquier persona se salga de esa normativa, con los antecedentes que tenemos", agregó el ministro, agregando que, a su juicio es "inaceptable que una persona normal sea capaz de entender y si son personas que además tienen cargos relevantes, de autoridades o personas que tienen que estar a cargo en este caso de investigaciones o de otra institución me parece doblemente complejo que una persona no sea capaz de cumplir la normativa sanitaria".

Delgado además recalcó que "cualquier persona que pertenezca a una institución del Estado, que tenga que fiscalizar o hacer una investigación, que tenga que hacer un llamado a que la gente se comporte desde el punto de vista sanitario como corresponde; me parece inaceptable que cualquier persona que pertenezca a una institución no logre avizorar al día de hoy cuales son las normas".

Todos ellos fueron detenidos y serán formalizados este lunes.