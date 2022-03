Superintendencia de Pensiones instruye a AFP Habitat suspender publicidad

"No se ajusta a la normativa vigente, la cual indica que los mensajes deben ser relativos a los atributos de rentabilidad, costo, servicio, y especialmente sobre las prestaciones que las administradoras pueden o deben realizar", explicaron desde el organismo contralor.

Agencia Aton

26.03.2022

La Superintendencia de Pensiones informó que la campaña de AFP Habitat denominada "Yo estoy en Habitat" deberá suspenderse a partir del próximo lunes 28 de marzo.



De esta forma, la administradora de fondo de pensiones deberá suspender la difusión de todo acto publicitario en medios de comunicación social y prensa, lo que incluye televisión, radio, sitios de internet y redes sociales.



Ministra de Bienes Nacionales: "Refundar Carabineros es prioridad" Leer más

Según explicó la Superintendencia en un comunicado, la campaña no se ajusta a la normativa vigente sobre publicidad en las AFP, la cual indica que los mensajes deben ser relativos a los atributos de rentabilidad, costo, servicio, y especialmente sobre las prestaciones que las administradoras pueden o deben realizar.



“El objeto exclusivo impuesto sobre estas entidades se justifica, entre otras razones, porque al Legislador le interesa que todos los esfuerzos de las AFP estén puestos en la buena administración de los Fondos de Pensiones, con miras a que se obtengan rentabilidades adecuadas y bajo condiciones de seguridad y no en otros fines ajenos a esa administración”, indicaron desde la entidad.



Además, el organismo recordó que la ley establece que "si una administradora infringiere más de dos veces, en un período de seis meses, las normas de publicidad dictadas por la Superintendencia, no podrá reiniciarlas sin previa autorización de dicho organismo contralor".