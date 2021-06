Superintendencia de Educación inicia investigación por docente que se refirió al estallido social en clases

Agencia Aton

A través de una declaración pública, la Superintendencia de Educación informó sobre cómo procederán respecto al caso de un profesor viralizado en redes sociales por una clase online alusiva al estallido social de octubre de 2019.



El organismo anunció que ingresaron una denuncia de oficio para investigar al docente de la comuna de Tomé “y verificar si las acciones que ha tomado el establecimiento se ajustan a lo que indica la normativa educacional en cuanto al respeto de la libertad de enseñanza, de expresión y de consciencia, con el objetivo de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes”, indica el documento.

En relación al video que circula en redes sociales sobre un docente de un establecimiento educacional de Tomé, les dejamos la siguiente declaración pública:

En dicha clase, el docente se refirió a lo ocurrido con el profesor Roberto Campos, quien fue detenido e imputado por romper un torniquete del Metro. En la instancia académica, el profesor le pide a uno de sus alumnos que reflexione sobre "el contexto en el cual se producen las cosas (...) Si hubiese sido un día normal, probablemente esa persona no te rompe el Metro, no te rompe los torniquetes del Metro, pero no fue un día normal", dice en el registro.



"El 18 de octubre en Chile no fue un día común y corriente, fue un día de estallido social. Fue un día en el que se decretó el toque de queda, al tiempo después Piñera sacó a los militares a la calle", explica.



Además el docente afirmó que el Presidente Sebastián Piñera "no sale del país porque afuera de Chile lo están esperando para tomarlo preso porque del 18 de octubre en adelante en Chile hubo atropello de los derechos humanos por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas".



Ante esto, el oficio de la Superintendencia agrega que “hacemos un llamado a los establecimientos a tomar las medidas necesarias para evitar que se pase a llevar la libertad de pensamiento y de conciencia de los niños, niñas y jóvenes. Y llamamos a los padres a denunciar los actos que vayan en contra de los derechos fundamentales de sus hijos”.