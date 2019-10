Suprema y polémica con el TC: "No estamos enfrentados a un quiebre de la estructura jurisdiccional del país"

24Horas.cl Tvn

09.10.2019

Una polémica se desató entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional luego de que el máximo tribunal dictaminara que puede revisar fallos del TC a través de recursos de protección, tras una disputa por tutela laboral.

En ese contexto, el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, se refirió a la controvertida determinación, asegurando que "es una reacción que revela la preocupación que tiene el Tribunal Constitucional sobre este asunto. Me parece que es una posibilidad que se da de conocer realmente en qué consiste el problema y eso a mí me parece importante".

"El problema consiste en una resolución de una de las salas de esta Corte y eso es todo lo que hay, no significa que la Corte como tribunal, comprometiéndose completamente en el tema, haya tomado una resolución que esté afectando al Tribunal Constitucional", agregó.

"Es un asunto particular que ha sido resuelto de la manera que ustedes conocen y eso ha motivado la preocupación del Tribunal Constitucional", añadió.

"La forma en que surge la decisión es la usual, es una causa más, con una trascendencia muy particular desde luego, pero es un asunto jurisdiccional, es una causa más de la tantas que resuelven por este tribunal, no tiene nada de particular la forma en que esto se presenta".

Respecto a si este fallo podría afectar la jurisprudencia, Brito dijo que "la jurisprudencia de los tribunales es un proceso más largo que una sola decisión. Es un proceso que va haciéndose con el concurso de los abogados, de las opiniones jurídicas, y alcanza su desarrollo pleno. Esto es una resolución y yo no podría anunciar que será sostenida ni mucho menos que será la única que se va a producir".

"Yo creo que la solución está en que se produzca un entendimiento, una comprensión del tema. Aquí no estamos enfrentados a un quiebre de la estructura jurisdiccional del país. Eso lo veo de manera clara", cerró.