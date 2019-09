Suspendido fiscal Arias: “Si no fuera porque soy una persona que investigó hechos relevantes, estaría en el suelo”

24Horas.cl Tvn

28.09.2019

La mañana de este viernes se llevó a cabo en Rancagua la primera formalización del suspendido persecutor Emiliano Arias, quien fue imputado por delitos informáticos y violación de secreto, por parte de su par de Magallanes, Eugenio Campos.

Tras terminar su formalización, Arias conversó con La Tercera acerca de las acusaciones que enfrenta y sobre cómo está viviendo este momento, instancia donde aseguró que no habría nada de qué arrepentirse y que no renunciará, por ahora, a la Fiscalía.

En ese marco, se le consultó acerca de qué término le molestó más que usara el fiscal Campos para referirse a él; "el imputado señor Arias" o "el fiscal regional imputado", a lo que respondió: "No me molesta. No es primera vez que soy imputado. Mira, es bastante normal que se ataque al investigador cuando está siendo incómodo para alguna persona que detenta poder. Lo que sí me molesta son las noticias falsas y eso es extremadamente dañoso, porque uno no tiene cómo defenderse de la noticia falsa", explicó.

Y continuó para aclarar que lo que le molesta es el manejo de la prensa respecto al tema, asegurando que "le ha dado mucha vuelta al 'histórico', 'la caída de'. De caída nada, la verdad que estoy paradito. Y de lo histórico: el final va a ser el histórico. Ojalá no nos acostumbremos a formalizaciones tan equívocas, porque eso hace que a la fiscalía, en definitiva, nos vaya mal en tribunales".

Sobre si se arrepiente de pedir la extracción de los antecedentes que envió a su hermana y cuñado, a lo que Arias asegura que "el derecho penal es un derecho de hechos", por lo que asegura que, bajo ese marco, "no, porque es lo que hacemos siempre".

Arias amplió diciendo que su actuar fue finalmente para poner en conocimiento un delito, aseverando que "eso está absolutamente acreditado, porque se hizo la denuncia y ahí se expresa concretamente que se hace en contra de este familiar (su sobrino)".

Acerca de por qué no expuso dichos antecedentes ante el fiscal nacional Jorge Abbott, Arias aseguró que "cuando llega esta carpeta de investigación de Puerto Montt, la toma el fiscal Sergio Moya. Yo le expliqué el caso y de inmediato cité a la directora ejecutiva regional y jefa de asesoría jurídica, Lorena Sandaña. Le digo en ese momento que iba a informar al fiscal nacional, y quien estaba subrogando era Pablo Gómez. Le expliqué el caso completo en un correo, que acredita que en ningún caso mi intención fue ocultar esto. Posteriormente, le pedí al fiscal Moya que hiciera diligencias mínimas de investigación y las remitiera al fiscal Abbott, y no lo hizo", contó con seguridad el fiscal imputado pese a señalar que no entiende por qué no lo hizo, sin embargo, asegura que existen pruebas en la carpeta de investigación que acreditan su declaración.

Moya y Abbott

Arias intenta explicar por qué el fiscal Moya, con quien trabajaba, decide abrir este caso el cual lo mantiene formalizado y con solicitud de remoción, diciendo que lo encuentra una "situación grave" y aclara que "lo que existió fue una denuncia falsa, efectuada con publicidad respecto de la cual no se realizaron de inmediato las más mínimas diligencias para corroborarlas. Se me denunció por tráfico de influencias, de favorecer abogados y eso ha quedado demostrado que no es así. Así concluyó el sumario y en la formalización de hoy. Pero, aquí lo grave no son las denuncias falsas, sino lo que hace el fiscal nacional, quien toma decisiones gravísimas, como la suspensión y la reasignación de todas las causas", aseguró.

Sobre si cree que esto es una operación en su contra, Arias dijo que "no sé, pero el tema es otro. No es por ser ególatra, pero si no fuera porque soy una persona que investigó hechos relevantes, yo estaría en el suelo. Mi carrera no empezó en Rancagua, sino que en 2001, donde he trabajado con fiscales internacionales, vi causas de organizaciones criminales, con especialistas en drogas, me especialicé, y trabajé por llegar siempre a la cúspide de los grupos delictuales. Si no fuera por eso estaría en el suelo, que era el objetivo comunicacional de esto".

Arias también se refirió a las razones por las que otras personas querrían perjudicarlo, afirmando que "tengo mi hipótesis, pero no me gusta hacerla pública sin tener una base, pero cuando empezó este caso yo pedí que se aclararan las motivaciones que originaron esta causa. Para eso hay un escollo enorme, porque vemos que en su origen está el propio fiscal nacional".

Arias asegura que las diferencias con Abbott comienzan cuando Sabas Chahuán lo llevó a las causas de corrupción política y le tocó enfrentar Corpesca y decir "que el origen de la Ley de Pesca era ilegal. Ahí Abbott separa las investigaciones, es lo que siempre hace", aseguró.

El suspendido fiscal regional asegura que "hay una fijación en mi contra" por parte del fiscal nacional Jorge Abbott, porque "en definitiva acá, yo lo que veo es un modo de actuar, de amedrentar. Otra noticia que salió era que yo, para evitar la remoción, iba a renunciar. Yo no voy a renunciar. Yo voy a pelear hasta el final", explicó.

En ese marco, tras evidenciar una mala relación entre ambos, Arias habló sobre cómo van a seguir trabajando juntos si no pretende renunciar, diciendo que "cuando termine este proceso voy a tomar la decisión. Y este proceso es muy dinámico, cambia día a día, pasan cosas realmente extrañas y en cierto modo muy motivadoras. Fíjate que acá también es impresionante el apoyo de la gente en la calle. Hoy día fue muy cómico el caballero del cartel, yo nunca lo había visto apoyando a nadie imputado", aclaró.