Taxista que agredió a conductor: "Le pedí mil disculpas al caballero porque no es mi reacción"

28.04.2022

Un taxista agredió a un conductor luego de que protagonizaran un accidente vehicular en en centro de Santiago. Según la víctima, el chofer incluso amenazó con apuñalarlo.

En videos se apreció el instante en el que el individuo golpeó con una bujía y una herramienta el parabrisas del automovilista tras molestarse debido a que le había topado el parachoques trasero.

Según el taxista acusado de agresión, el conductor "me choca las puertas", por lo que "me bajo y le dijo que "me chocaste el auto por andar apurado".

Tras ello, el individuo aseguró que el conductor le dijo "anota la patente, que tengo seguro. 'Pero no te podí' ir así', decía yo, 'tení' que pagar esto'. Me tira el auto encima y yo le tiré una cuestión al vidrio".

"Después, otra vez me lo volvió a chocar (...) ¿Por qué no me dijo 'anota mi número'?, y se acabó este problema. Yo le pedí mil disculpas al caballero porque no es mi reacción", cerró el transportista.

El automóvil del sujeto no está inscrito en el Ministerio de Transporte, por lo que funcionaba como vehículo de alquiler ilegalmente.