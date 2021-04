"Tea Time" queda con arresto domiciliario tras organizar fiesta clandestina

Agencia Aton

04.04.2021

Con arresto domiciliario quedó Camilo Castaldi, conocido como “Tea Time”, luego de ser detenido por organizar una fiesta clandestina en su departamento en Providencia en horas de la tarde del sábado, incumpliendo las medidas sanitarias en medio de la pandemia del covid-19.



El hecho fue registrado cerca de las 19:00 horas, cuando personal de Carabineros llegó hasta el domicilio del músico tras haber recibido una denuncia por parte de uno de los vecinos, quien acusaba la realización del evento prohibido.



En el lugar fueron aprehendidas otras cinco personas por infringir las normas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, recordando, además, que la Región Metropolitana se encuentra en una cuarentena total debido al alza de casos de coronavirus.



Debido a ello, todos los invitados de Castaldi fueron apercibidos y se les cursaron sus respectivos sumarios sanitarios, mientras que el ex vocalista de Los Tetas debió pasar esta jornada a control de detención, donde la Fiscalía Oriente logró que se decretara la medida de arresto domiciliario total en su contra durante los 30 días que durará la investigación.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que el imputado comparece ante tribunales, ya que en 2017 fue formalizado por violencia contra su ex pareja. De hecho, ese caso significó su expulsión de Los Tetas en aquella ocasión.