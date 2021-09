Teletón lanzó campaña 2021: Esperan recaudar $34.703.593.204

Agencia Aton

14.09.2021

La Teletón lanzó su campaña 2021 a través de los canales de televisión abierta en donde además se anunció que el evento tendrá lugar el próximo 3 y 4 de diciembre con la transmisión televisada durante 27 horas continuas.



El lanzamiento de la campaña que este año tiene una meta a superar de $34.703.593.204, tuvo como protagonista al triple medallista Alberto Abarza, nadador paralímpico ganador de una medalla de oro y dos de plata en los Juegos de Tokio 2021.



Abarza habló de lo importante que fue la institución en su proceso de rehabilitación, lo que además le permitió llevar una vida ligada al deporte.

“Siento que esta es mi casa, cada vez que vengo me llenan de toda esa emoción, de todo ese amor, me recargo de energía para seguir adelante. Todos estos logros y estas medallas son gracias a Teletón y a todos los chilenos que me han ayudado”, declaró.



Desde la institución destacaron que “el eslogan ‘Teletón todos los días’ refleja el compromiso de esos miles de usuarios y sus familias, y de los equipos Teletón, por trabajar siempre, en forma diaria, constante, dedicada y sin interrupciones, incluso en pandemia, gracias a la generosidad de las chilenas y los chilenos, y también de quienes han elegido a nuestro país como su lugar en el mundo”.