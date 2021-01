Temuco: Corte de Apelaciones acoge recurso a favor de la hija de Camilo Catrillanca tras ser detenida por la PDI

24Horas.cl Tvn

28.01.2021

A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría de la Niñez informó que la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado a favor de la niña de 7 años e hija de Camilo Catrillanca que fue detenida por la Policía de Investigaciones en medio de un allanamiento en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla en la región de la Araucanía.

La acción judicial había sido anunciada por la institución a solo días de ocurrido el hecho. En ese momento, la Defensoría declaraba que la acción de la PDI correspondía a una "detención ilegal" de la niña de iniciales G.P.C.A.

Recordemos que esta situación ocurrió el mismo día en que se entregaba el veredicto por el asesinato de Camilo Catrillanca y mientras se realizaba un allanamiento en la comunidad mapuche de Temucuicui que terminó con un efectivo de la policía muerto.

En ese sentido, la Defensoría recalcó que la Policía de Investigaciones "actuó con fuerza desproporcionada e ilegítima, vulnerando sus derechos constitucionales".

🔴Corte de Apelaciones de Temuco acoge Recurso de Amparo que presentamos a favor de la niña de 7 años de iniciales G.C., declarando que el personal de la PDI que la detuvo en Ercilla actuó con fuerza desproporcionada e ilegítima, vulnerando sus derechos constitucionales... — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) January 28, 2021

Además, informaron que la Corte ordenó a la PDI a "abstenerse de realizar estas acciones ilegales y arbitrarias, con G.C. y cualquier otro niño, niña o adolescente, en estricto respeto a las leyes, Constitución y Tratados internacionales".

...Asimismo, la Corte de Temuco le ordena a la PDI, en lo sucesivo, abstenerse de realizar estas acciones ilegales y arbitrarias, con G.C. y cualquier otro niño, niña o adolescente, en estricto respeto a las leyes, Constitución y Tratados Internacionales. — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) January 28, 2021

Rechazan acción judicial del INDH

No obstante, la acción interpuesta por el INDH en representación de la menor, fue rechazada en la parte que accionó en favor de la madre y abuela de la niña, por no encontrarse acreditadas las circunstancias en que ambas fueron detenidas, desconociéndose si se resistieron al arresto.



Según el fallo del tribunal de alzada, el hecho denunciado decía relación con el actuar de personal de la PDI en un operativo realizado en Ercilla, cuando detuvo a la niña, junto a su madre, Katherine Antín Soto y su abuela paterna, Teresa Marín Melinao.



Tras encontrarse en un vehículo particular, el fallo documenta que "fueron sacadas haciendo uso de fuerza desmedida, lo que afectó especialmente a la citada menor, la que, igual sucedió a su madre y abuela, habría sido arrojada contra el pavimento y presionada contra dicha superficie por a lo menos un funcionario policial".



"Que el informe de la Policía de Investigaciones relata que los hechos del recurso, sin perjuicio de disentir en la forma en que se desarrollaron, habrían tenido lugar en momentos en los que, aproximadamente a dos cuadras del lugar, en las afueras del CESFAM de Ercilla, tenían lugar disturbios entre civiles y personal de la misma Institución Policial”, agregó el fallo.



Asimismo, la resolución del tribunal agrega que del informe de la policía civil, no es posible acreditar hechos diferentes, y se señala que sólo se extiende en circunstancias de contexto relacionando el operativo al realizado el mismo 7 de enero en la comunidad de Temucuicui, que terminó con un policía fallecido.