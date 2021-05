AFP: Más de 2 millones de personas han hecho la solicitud del tercer retiro

Agencia Aton

Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), aseguró que "las plataformas han respondido" durante el primer día de solicitudes para hacer un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.



Además, la titular aseguró que hasta el mediodía han recibido un total de 2.192.533 solicitudes ingresadas de manera exitosa.



"Hasta ahora tenemos certeza de que las plataformas han podido responder a la alta demanda ocurrida durante las primeras horas del día, lo que refleja el trabajo que están realizando los más de 7 mil trabajadores de las AFP a lo largo del país, para hacer que todas las personas que quieran realizar sus solicitudes puedan llevarlo a cabo de manera simple y rápida", indicó.



Cox destacó que la situación "no solo refleja el alto interés por este proceso, sino que también, que el trámite digital está funcionando de buena manera".



Por otro lado, la timonel de las AFP hizo un llamado a no acudir de forma presencial a las sucursales: "Les reiteramos que es importante seguir cuidándonos, y para ello el trámite se ha diseñado para hacerlo completamente por internet o a través de call center, de manera segura".



"En comparación con el segundo retiro, realizado en diciembre del año pasado, vemos una diferencia de 500 mil solicitudes menos a la misma hora -2.658.101 en ese entonces- lo que se puede explicar porque ya hay 3 millones de personas que no pueden participar de este tercer retiro, porque sus cuentas quedaron en cero tras los dos primeros procesos", complementó.



Recordemos que el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permitió un tercer retiro a los fondos de pensiones la semana pasada, justo después de que el Tribunal Constitucional rechazase el requerimiento del Mandatario sobre el proyecto.